Experiment mit Bossert geht trotz des 1:2 in Celle auf

Teilen

Peter Bolm gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für den RSV in Celle. © Freese

Während Peter Bolm vorne für Zählbares sorgte, glänzte Jeroen Gies mit einem gehaltenen Elfmeter. Für einen Punkt reichte es für den RSV aber nicht.

Rotenburg – Sechs Spiele lang war der Rotenburger SV in der Fußball-Oberliga ungeschlagen und sicherte sich dadurch vorzeitig die Klasse. Nun ist dieses auch dem MTV Eintracht Celle gelungen, nachdem er die Gäste von der Wümme mit 2:1 (1:1) bezwungen hat. „Ein Punkt wäre verdient gewesen, aber die Niederlage ist absolut zu verschmerzen“, meinte RSV-Coach Tim Ebersbach, der das Spiel für ein paar Experimente und Rotationen genutzt hatte. „Die Sachen, die wir ausprobiert haben, haben funktioniert“, stellte er fest.

Ohne die verhinderten Stammkräfte Oliver Warnke und Alexander Arnhold waren ohnehin Veränderungen nötig geworden. Ebersbach bot dabei in seiner Startformation Arthur Bossert als linken Innenverteidiger auf und sah sich bestätigt: „Er hatte viel Ruhe im Spielaufbau und hat gute, einfache Bälle gespielt. Auch Marlo Siech war im Zentrum stark.“

Trotzdem geriet der RSV in Rückstand – per Strafstoß, der für Ebersbach keiner war. Peter Bolm soll Alexander Laube gefoult haben, sodass Referee Christoph Bödeker (SV Gandersheim) pfiff. „Selbst Celle hat sich köstlich amüsiert“, meinte Ebersbach. Tom Schaper verwandelte (7.), scheiterte aber in der 24. Minute. Dieses Mal soll Tom Kanowski der Übeltäter gewesen sein, „er ist früher am Ball und spitzelt ihn weg“, beteuerte sein Trainer. Keeper Jeroen Gies parierte den Strafstoß – seinen dritten in der Saison.

Duo muss verletzt raus

Zuvor hatte der RSV bereits durch Peter Bolm ausgeglichen (17.). Er war die einzige Sturmspitze der Rotenburger und scheiterte anschließend noch an Torwart Tim Freund. Hinter Bolm agierten Erik Köhler und Stefan Denker, der jedoch in der zweiten Hälfte mit einer Augenverletzung ausschied. Bereits gegen Ende der ersten Hälfte war Sämi van den Berg mit einer Zerrung vom Platz gegangen.

„In der ersten Halbzeit fand ich uns stärker, in der zweiten haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Vielleicht wollte es Celle da ein paar Prozent mehr“, meinte Ebersbach und sah noch das zweite Gegentor in der 81. Minute durch Adrian Zöfelt. Ein Ballverlust von Joel Schallschmidt im Zentrum sowie zwei Pressschläge, nach denen der Ball wieder bei den Gastgebern landete, waren vorausgegangen. Ebersbach nahm die Niederlage jedoch gelassen: „Unsere Leistung mit dem Ball war okay, aber wir haben nicht so viel wie sonst investiert“, resümierte er.