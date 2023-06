Ex-Profi Bargfrede kehrt zum Heeslinger SC zurück

Von: Manfred Krause

Teilen

Das Waldstadion ist die neue Heimat von Philipp Bargfrede. Für ein Bild posiert er schon einmal mit Ball. © Krause

Nach fast 20 Jahren ist Philipp Bargfrede zurück bei seinem Heimatverein. Dort wird es aber wohl zu Einschränkungen bei der Spielzeit kommen.

Heeslingen – Die Katze ist aus dem Sack: Der Fußball-Oberligist Heeslinger SC hat Philipp Bargfrede, der für den SV Werder Bremen 206 Bundesligaspiele absolvierte, verpflichtet. Damit kehrt der 34-Jährige zu seinem Heimatverein zurück, den er im Sommer 2004 als großes Talent verließ, um im Weserstadion eine große Karriere zu starten.

„Jetzt kehre ich dorthin zurück, wo alles einmal angefangen hat und ich täglich gekickt habe. Ich habe noch viel Lust auf Fußball und freue mich auf die kommende Aufgabe. Doch ich lasse erst einmal alles auf mich zukommen“, meint der defensive Mittelfeldspieler Bargfrede. Auch dessen neuer Trainer Malte Bösch gibt sich rundum zufrieden: „Es ist super, dass die Verpflichtung perfekt ist. Denn Philipp ist für den Verein eine Identifikationsperson, an der sich jeder Spieler orientieren kann. Es ist für alle eine Win-Win-Situation. Ich freue mich auf einen guten Austausch und werde ihn in meine Entscheidungen einbeziehen.“

Schult kündigt Lösung für Bargfrede-Einsätze an

Mit der Verpflichtung des gebürtigen Heeslingers ist den Verantwortlichen wahrlich ein Coup gelungen. Der Vorzeige-Profi wird das in der Vergangenheit vermisste spielerische Niveau der Mannschaft heben. „Dass Philipp für uns spielen wird, ist für die Mannschaft, den Verein und die Region sehr schön. Er ist allein durch seine große Erfahrung eine riesige sportliche Verstärkung“, weiß Teammanager Carsten Schult, der mit Blick auf die Einsatzzeit jedoch auch anmerkt: „Philipp wird nicht zu 100 Prozent die Spiele machen können.“

Der Grund: Der Ex-Profi, der in den beiden letzten Spielzeiten für Werders U 23-Regionalliga-Team als Kapitän auflief, agiert als Co-Trainer des Bremer U 17-Bundesligisten. Dort ist er vertraglich gebunden und wird seinem Arbeitgeber permanent zur Verfügung stehen müssen. Das hat zur Folge, dass die Trainingsarbeit bei Heeslingen eingeschränkt sein wird. Ähnlich könnte es bei den Vorbereitungs- und Pflichtspielen ausschauen. „Doch wir werden versuchen, unsere Heimspiele so zu legen, dass er für uns auflaufen kann“, erklärt Schult, der am kommenden Freitag um 18 Uhr beim Auftakttraining in Elsdorf seinen prominenten Neuzugang präsentiert. Dort startet der Oberligist mit einem neu zusammengestellten Kader in die Saisonvorbereitung. „Wir haben erst Mitte Juni und können nach einer schwierigen Saison bereits jetzt mit einem 24-köpfigen Aufgebot die Vorbereitung angehen“, unterstreicht der Teammanager.