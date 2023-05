Ex-Nachwuchsspielerin Ciftci hospitiert bei Werders Athletiktrainerin

Der Fußball spielt im Leben von Melissa Ciftci weiterhin eine große Rolle. © Krause

Einst spielte Melissa Ciftci selbst für Werder Bremen. Nun wechselt die Sottrumerin die Seite und plant eine Karriere im Athletik- und Reha-Bereich.

Sottrum – Nach dem Wechsel vom TV Sottrum erlebte Melissa Ciftci ab der U 15 beim SV Werder Bremen eine unvergessene sportliche Zeit. Mit der U 17 bespielte sie die Bühne der Fußball-Bundesliga. Später schaffte die Defensivspielerin den Sprung in die Reserve des Damen-Bundesligisten. Doch es sei auch eine „steinige“ Zeit gewesen, sagt sie. Nach drei Kreuzbandrissen beendete die damals 17-Jährige ihre verheißungsvolle Karriere, schmiedete berufliche Pläne und nahm in Gießen ein Sportwissenschaft-Studium auf.

„Ich hätte niemals freiwillig aufgehört, Fußball zu spielen. Dafür habe ich den Sport zu sehr geliebt. Doch man sollte realistisch sein, denn die Gesundheit geht vor“, betont die 23-jährige Ciftci, die ihren Bachelor mittlerweile in der Tasche hat. „Ich möchte in meiner Planung in Richtung Prävention, Reha und Athletik gehen. Nach meinen Kreuzbandverletzungen wäre es schön gewesen, eine Person an meiner Seite zu haben, die mich verstanden hätte, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Die Aufgaben würde ich gerne für andere Sportler später übernehmen.“

Frühes Karriereende nach drei Kreuzbandrissen

Doch wohin es sie mit ihren Vorstellungen nach dem Erwerb ihrer Masterarbeit im kommenden Jahr ziehen wird, lässt sie offen. „Es gibt große Vereine mit Reha-Abteilungen, wo ich arbeiten könnte. Dann gibt es auch die Alternative der Forschung“, weiß Ciftci, die kürzlich die Chance erhielt, im vertrauten Umfeld des SV Werder Bremen zu hospitieren. Damit kehrte sie an den Ort zurück, an den sie vor bald zehn Jahren nach einem Probetraining erstmals gekommen war. „Dass man mir einen Wechsel in die U 15 angeboten hat, machte mich schon stolz. Ich war bereits als kleines Kind absoluter Werder-Fan und es war der tollste Verein für mich. Und plötzlich durfte ich die Werder-Klamotten tragen“, erinnert sich die ehemalige Schülerin des Sottrumer Gymnasiums gerne zurück. Dann erwischte es sie schwer. Bei einem Schulsportfest zog sie sich einen Kreuzbandriss zu. Nach einer neunmonatigen Pause kehrte sie zurück ins Team, erhielt viel Spielzeit und erlebte nur wenig später mit Kreuzbandriss Nummer zwei den erneuten Rückschlag. Noch einmal feierte Ciftci ihr Comeback und lief in der U 17-Bundesliga 34 Mal auf. „Dass sie sich nach ihrem dritten Kreuzbandriss von ihrem geliebten Hobby verabschiedete, war extrem bitter“, betont ihr damaliger Trainer Alexander Kluge.

Rund fünf Jahre später wurden die Bundesliga-Damen zur Zielgruppe von Ciftci. „Dafür war ich schon sehr dankbar. Ich durfte zwei Wochen lang den Arbeitstag von Athletiktrainerin Anna-Lisa Timm miterleben“, erzählt Ciftci. Die Aufgaben stellten sich unter anderem mit Leistungsdiagnostik sowie Platz- und Kraftraumtraining als vielfältig dar. „Es war kein ,Nine-to-Seven‘-Arbeitstag, denn wir waren auch abends eingebunden. Da galt es zum Beispiel, das Training der Bundesliga-Damen von Trainer Thomas Horsch zu unterstützen“, sagt Ciftci, die auch mit Büroarbeit konfrontiert wurde. „Da habe ich gelernt, wie das System funktioniert oder Daten zu interpretieren sind.“

Zum Abschluss eine Praxiseinheit

An ihrem letzten Arbeitstag saß sie beim Testspiel der Werder-Frauen gegen den FC St. Pauli in Ostereistedt auf der Bank und absolvierte ihre abschließende Praxiseinheit. „Ich habe mich um eine Spielerin gekümmert, die aus einer Corona-Infektion zurückgekommen ist“, verrät Ciftci. „Nach der Arbeit habe ich von Anna-Lisa ein Feedback und zudem wichtige Tipps für die Zukunft erhalten.“