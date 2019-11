Erneut ohne Stoll und Baden

Hurricanes holen Partie beim BBZ Opladen nach

+ Andrea Baden fehlt weiter.

Scheeßel – Am Samstagabend wird nachgeholt: Um 19.30 Uhr steht für die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes in Leverkusen die am zweiten Spieltag ausgefallene Partie beim BBZ Opladen auf dem Plan.