Gebürtige Unterstedterin Carolin Friedrich schwimmt und studiert seit zweieinhalb Jahren in den USA

+ Volle Konzentration: Die gebürtige Unterstedterin Carolin Friedrich geht in den USA für die Malone-University an den Start. Dank eines Stipendiums kann sie Studium und Schwimmen miteinander kombinieren.

Rotenburg - Von Mareike Ludwig. Viel Zeit zum Ausspannen blieb ihr über Weihnachten zwar nicht, doch vielmehr ging es Carolin Friedrich auch darum, endlich mal wieder bei ihrer Familie in Unterstedt und den Freunden sein zu können. Bis heute bleibt die ehemalige Top-Schwimmerin des Teams Ronolulu noch in der Heimat, ehe es für die Studentin schon wieder über den großen Teich in die USA nach Ohio geht.

„Die Uni fängt zwar erst am 9. Januar wieder an, am 28. Dezember geht das Training aber weiter“, erklärt Friedrich, die sich in der Weihnachtspause im Ronolulu fit gehalten hat. „Ich war fast täglich für rund eine Stunde im Wasser. Unser Coach hat uns aber keinen Plan mitgegeben. Hauptsache, wir verlieren nicht das Wassergefühl“, erzählt Friedrich.

Vor zweieinhalb Jahren hatte die damals 18-Jährige den Schritt gewagt und war aus dem beschaulichen Unter-stedt in den Mittleren Westen der USA ins rund 70 000 Einwohner große Canton gezogen. Dank eines Sportstipendiums hatte sich ihr Traum verwirklicht, das Schwimmen und das Studium miteinander zu kombinieren. Gerade hat sie das fünfte Semester in Psychologie erfolgreich abgeschlossen. „Mir gefällt die deutsche Mentalität zwar besser. Es war aber definitiv die richtige Entscheidung. Die Erfahrung nimmt mir keiner“, sagt Friedrich. Mittlerweile hat sie auch keine Probleme mehr mit der Sprache. „Sicherlich waren anfangs vor allem die Fachbegriffe kompliziert, aber die hätte ich auch nicht auf Deutsch gekannt“, erzählt die 20-Jährige schmunzelnd.

Vielmehr musste sich Friedrich an die neue Beckenlänge gewöhnen, schließlich wird nach dem amerikanischen System in Yards geschwommen. Ein Yard entspricht 0,91 Meter, sodass die gewohnte 25-Meter-Bahn für Friedrich nur noch 22,86 Meter lang ist. „Daher lassen sich meine deutschen Zeiten auch nicht mit den jetzigen vergleichen. Und auch die Strecken sind unterschiedlich“, klärt die Unterstedterin auf. Während sie damals für das Team Ronolulu, das sich inzwischen aufgelöst hat, hauptsächlich über 400 Meter, 800 Meter und 1 500 Meter Freistil am Start war, stellt sie sich in den USA meistens über 500 Yards, 1 000 Yards und einer Meile der Konkurrenz.

Mit ihrem Schwimmteam der Malone-University bereitet sie sich derzeit intensiv auf die „Conference Championships“ im Februar vor. „Das ist der wichtigste und größte Wettkampf der Saison. Dort treten an drei Tagen zehn Universitäten gegeneinander an. Nach einem Punktesystem wird der Sieger ermittelt. Wir haben durchaus gute Chancen“, blickt die Langstreckenspezialistin voraus. Und sie fügt an: „Dadurch, dass ich für unser Team schwimme, habe ich eine ganz andere Motivation. Natürlich will ich meine eigenen Ziele erreichen, aber alles, was ich tue, mache ich letztlich für die Mannschaft.“

Daher hat Friedrich, die sich mit einer amerikanischen Hürdenläuferin ein acht Quadratmeter großes Zimmer auf dem Unicampus teilt, auch kein Problem damit, dass ihr Wecker mehrmals die Woche bereits um fünf Uhr klingelt, da um 5.30 Uhr die erste Trainingseinheit auf dem Plan steht. Abends nach der Uni folgt meistens die nächste. „Ich weiß, dass ich so viel trainieren muss, um erfolgreich zu sein. Zudem ist das Schwimmen hier nunmal mein Job.“

Dass sich das harte Training auszahlt, hat sie gleich zu Beginn ihrer Zeit in Canton gemerkt. Unter allen Sportlern der Universität wurde sie in der Saison 2014/2015 als „Athletin der Woche“ ausgezeichnet. „Damals hatte ich als Freshman (Student des ersten Jahres, Anm. d. Red.) sechs Rekorde geknackt. Zwei halte ich immer noch“, berichtet Friedrich nicht ohne Stolz.

Bestmarken haben bei Rotenburgs einstiger „Sportlerin des Jahres 2012“ generell eine sehr große Bedeutung. So erinnert sich Friedrich noch genau an die Landesmeisterschaften im November 2012, als sie in Hannover den elf Jahre alten Kreisrekord über 400 Meter Freistil (4:29,70 Minuten) von der ehemaligen Jugendnationalmannschaftsschwimmerin Deborah Ziehm (TSV Bremervörde) unterboten hat. „So schnell wird im Kreis bestimmt keine Schwimmerin an die Zeit herankommen. Natürlich ist das Gebiet nicht so groß, doch wenn man bedenkt, welche herausragende Sportlerin den Rekord zuvor gehalten hat, ist es für mich schon besonders“, verrät Friedrich.

Doch hat sie nicht nur schöne Erinnerungen an die Rotenburger Zeit, schließlich musste sie kurz nach dem Erfolg einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr langjähriger Trainer und „Entdecker“ Roland Nickel verstarb plötzlich im Dezember 2012. „Dank Roland bin ich überhaupt so weit gekommen. Ihm habe ich wirklich alles zu verdanken. Er hat mir vor allem Disziplin eingeprägt“, sagt Friedrich und hält einen Moment inne.

Mittlerweile kann sie aber wieder positiver in die Zukunft blicken. Im Sommer 2018 ist sie mit ihrem Studium fertig, dann läuft auch ihr Stipendium aus. „Danach würde ich gerne meinen Master in Sportpsychologie in Halle machen. Mal schauen, ob ich dann auch noch weiter schwimme. Für den Sport bin ich schließlich nicht mehr die Jüngste“, erzählt die 20-Jährige augenzwinkernd.