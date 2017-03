Entspannte Schlussphase dank Kiel

Rotenburg - Von Matthias Freese. Andre Schmitz schob die positiven Seiten in den Vordergrund: „Zweites Spiel, zweiter Sieg in diesem Jahr, weiter ungeschlagen in der Rückrunde mit acht Punkten in vier Spielen – außerdem zu null gespielt“, listete der Coach des Rotenburger SV die aktuelle Erfolgsbilanz auf. Rosige Zeiten also? Nicht ganz, denn beim 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den TuS Bodenteich hätte der Wümme-Club mehr für sein Torkonto tun können. Immerhin verringerte er den Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, den Bodenteich belegt, auf sechs Zähler.

„Es ist noch ein steiniger Weg“, weiß auch Schmitz, zumal mit dem FC Verden 04 ein weiterer Konkurrent im Abstiegskampf dreifach punktete – 5:0 gegen Eintracht Cuxhaven. Über eine solch hohe Niederlage hätte sich auch Bodenteich nicht beschweren dürfen. „Normalerweise musst du die mit sechs Stück nach Hause schicken“, fand RSV-Routinier Tim Ebersbach. „Die haben uns doch eingeladen“, staunte auch Kapitän und Innenverteidiger Kevin Klützke. Er hatte zusammen mit seinen Abwehrkollegen hinten bis auf eine echte Chance durch Can Gültas (50.) nichts zugelassen, sodass Coach Schmitz meinte: „Die Viererkette war unser Garant. Sie hat funktioniert, zumindest defensiv.“

Die Offensive funktionierte vor rund 140 Zuschauern zwar auch – allerdings nur beim Herausspielen von Torchancen, weniger beim Verwerten. „Verbesserungswürdig“, umschrieb es Schmitz freundlich. Für die Führung waren deshalb auch die Flügelspieler in der achten Minute zuständig. Eingeleitetet von Patrick Peter, köpfte Atilla Iscan am zweiten Pfosten ein. „Wir spielen zu kompliziert, Leute“, haderte der Trainer mit seinen Jungs – und Referee Daniel Piotrowski (SV Dohren) musste für seine bisweilen umstrittenen Pfiffe lautstarke Kritik von ihm einstecken.

Wie gut für den RSV, dass Piotrowski in der 79. Minute zu seinem Assistenten Nicolas Mahnke eilte und auf ihn hörte – der hatte innerhalb des Sechzehners ein Handspiel auf der anderen Seite des Tores von Bodenteichs Marten Hinrichs erkannt, was der Unparteiische selbst nicht gesehen hatte (79.) – den fälligen Strafstoß verwandelte Außenverteidiger Andreas Kiel zum 2:0. Womit er Schmitz und seinem Team zu einer spürbar entspannteren Schlussphase verhalf.

Das hätte der RSV freilich auch schon früher haben können. Dadurch, dass die Gäste nach dem Wiederanpfiff etwas mehr riskierten, ergaben sich für die Wümme-Elf immer wieder beste Kontergelegenheiten. Der nimmermüde und zweikampfstarke David Airich (47./49./76.) vergab aber ebenso wie Sturmpartner Toni Fahrner (51./70.) oder Patrick Peter (63.). Airich musste zudem nach seiner letzten Chance mit einem Krampf und einer Blessur am Oberschenkel ausgewechselt werden. Mit Gelb noch gut bedient war indes Bodenteichs Marten Hinrichs nach einem rüden Foul am eingewechselten Sercan Durmaz (82.), der kurz zuvor noch das freie Tor verfehlt hatte (77.). Nicht besser machte es Patrick Peter in ähnlicher Situation (85.).

„Ich schiebe es darauf, dass der Rhythmus noch fehlt“, erklärte Andre Schmitz die schwache Ausbeute. Er mahnte aber auch: „Wir dürfen nicht nachlassen, sondern müssen weiter fokussiert auf den Klassenerhalt sein. Wir können noch weitaus mehr.“