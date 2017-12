Christoph Meinke über den Höhenflug seines Bezirksligisten TuS Bothel

„Enorm verbessert“

+ © Freese Christoph Meinke schaut sehr zufrieden auf die Hinserie seines TuS Bothel zurück und hat schon die nächsten Ziele vor Augen. © Freese

Bothel - Von Vincent Wuttke. So richtig will sich Christoph Meinke noch nicht vom Abstiegskampf verabschieden. Dabei hat sein TuS Bothel in der Fußball-Bezirksliga schon zehn Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone und liegt auf Rang fünf. Deshalb blickt der 29-jährige Spielercoach, der seit September mit Tomas Meyer eine Trainer-Doppelspitze bildet, auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurück.