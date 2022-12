Engel verhindert gegen Osterholz-Scharmbeck ein Debakel

Von: Matthias Freese

Mächtig Arbeit hatten Sottrums Innenverteidiger Jannik Rosebrock (r.) und Louis Jaugstetter (l.) mit dem Osterholzer Jan Brinkmann und dessen Kollegen. © Freese

Der TV Sottrum verliert dank Keeper Tobias Engel nur mit 1:3. Die Niederlage kreidete sich Trainer Dariusz Sztorc allerdings selbst an.

Sottrum – Irgendwie waren sie nicht richtig bei der Sache. Das fing bereits mit den Eckfahnen an, die noch fehlten, als Schiedsrichter Vincent Springer (Eintracht Immenbeck) zur Seitenwahl bat, und die schließlich von Ersatzspieler Andrej Edel gebracht wurden. Im Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga legte der TV Sottrum alles andere als einen aufgeweckten Auftritt hin und hatte es einzig Schlussmann Tobias Engel zu verdanken, dass die Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten VSK Osterholz-Scharmbeck mit 1:3 (0:1) noch im Rahmen blieb.

Andrej Edel brachte – gerade noch vor dem Anpfiff – die Eckfahnen. © Freese

Coach Dariusz Sztorc hätten allen Grund gehabt, mit seinen Spieler hart ins Gericht zu gehen. Stattdessen lud er die Hauptschuld auf sich. „Ich nehme die Niederlage und die schlechte Leistung auf meine Kappe“, meinte der 52-Jährige und erklärte: „Ich habe mich ein bisschen bei der Teambesetzung vertan, gerade in der Abwehrreihe. Aber auch die Wechsel haben wenig bewirkt. Ich bin an die Jungs überhaupt nicht rangekommen und habe nicht die richtigen Worte gefunden. Das muss ich mir ankreiden. Ich bin maßlos enttäuscht, auch von mir selbst.“

Von Beginn an sah sich Sottrum in die Defensive gedrängt und schaffte – ohne den erkrankten Finn Herwig – keine Entlastung. Der 18-jährige Torge Frese hing als Sturmspitze in der Luft, der Tausch in der Halbzeit, als Patrick Brillowski für ihn kam, brachte keine wesentliche Besserung. Erst als Sztorc Andrej Edel und Sinan Reiter per Doppelwechsel reinwarf und auf drei Stürmer umstellte, strahlten die Gastgeber mehr Gefahr aus und kamen zum späten Anschlusstor. Dennis Knecht hatte Brillowski gefoult, Reiter den Strafstoß verwandelt (89.).

Mit Abstand bester Sottrumer war Keeper Tobias Engel, der noch etliche gute Möglichkeiten der Osterholzer mit seinen Paraden zunichte machte. © Freese

Zu dem Zeitpunkt war die Partie aber längst entschieden. In der 17. Minute hatte Jan Brinkmann die überfällige Führung mit einem Kopfball unter die Latte erzielt. „Wir können froh sein, nur mit 0:1 in die Pause gegangen zu sein“, meinte Sztorc. Weitere Gegentreffer verhinderte zunächst Engel – unter anderem auch in Hälfte zwei mit einem Fast-Spagat gegen Brinkmann (54.). Beim 0:2 in der 58. Minute fühlten sich die Gastgeber gleich dreimal vom 19-jährigen Unparteiischen ungerecht behandelt. „Ich spiele den Ball“, kommentierte Louis Jaugstetter das vermeintliche Foul im Strafraum an Brinkmann. Zudem monierten die Sottrumer eine Abseitsposition – und als Elfmeterschütze Marlo Burdorf beim Strafstoß wegrutschte, soll es eine unerlaubte Doppelberührung gegeben haben. Der Treffer zählte und Burdorf legte zehn Minuten später per Kopf noch das 3:0 nach.

„Wir haben es auch nicht verdient, etwas zu holen, die Niederlage geht in Ordnung. Da brauchen wir uns auch nicht über den Schiedsrichter zu beschweren, wenn wir in 90 Minuten keinen Torschuss abgeben“, fand Sztorc.