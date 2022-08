Engel oder Frese gegen Heeslingens Zweite im Tor?

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Torwart und Stürmer: Torge Frese kann laut Trainer Dariusz Sztorc beides. © Freese

Wer am Sonntag gegen Heeslingen in Sottrums Tor steht, beschließt Dariusz Sztorc kurzfristig. Über eine andere Entscheidung ärgert sich der Coach enorm.

Sottrum – Immerhin: „Es ist bei den beiden Coronafällen geblieben“, verkündet Dariusz Sztorc vor dem Heimspiel seines TV Sottrum am Sonntag (15 Uhr) gegen Fußball-Bezirksligist und Kreisrivale Heeslinger SC II. Doch da einer der beiden Betroffenen, Tobias Engel, der eigentliche Stammkeeper ist, stellt sich die Frage: Wer steht im Tor?

Am Tag vor dem Spiel könne Engel sich freitesten, rechnet Sztorc vor, macht aber deutlich: „Wenn er negativ ist, muss man sehen, wie es ihm geht. Ich werde keinen dazu zwingen.“ Eine Alternative habe er aber bereits im Kopf – Youngster Torge Frese. Der Stürmer hütete bereits am Mittwoch beim 2:3 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck in der zweiten Hälfte das Tor, nachdem Offensivkollege Sinan Reiter in Durchgang eins noch zwischen den Pfosten gestanden hatte. „Ich würde mich für Torge entscheiden“, verrät Sottrums Coach, der ansonsten nur auf den gesperrten Yannick Böhling verzichten muss. Das aber gleich für vier Partien. „Das geht gar nicht. Wir werden versuchen, dagegen anzugehen“, hofft Sztorc auf eine frühere Rückkehr.