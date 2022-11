Engel bringt zum Ende gegen Oyten Spannung rein

Von: Matthias Freese

Fassungslos sind die Sottrumer, nachdem Referee Benjamin Lindner die Rote Karte gegen Eike Buckenberger (Mitte) zückt. Am Boden liegt Oytens Henrik Seeger. © Freese

Das Duell zwischen Sottrum und Oyten erlebte eine turbulente Schlussphase mit zwei Elfmetern. Am Ende setzten sich die Wieste-Mannen aber durch.

Sottrum – Um Leif Heinsohn bildete sich einige Minuten nach dem Abpfiff eine Spielertraube, denn der Co-Trainer des TV Sottrum präsentierte auf seinem Handy den Video-„Beweis“. Auch Eike Buckenberger sah sich beim Blick aufs Display darin bestätigt, dass die Rote Karte, die er in der 84. Minute gesehen hatte, „sehr übertrieben“ gewesen sei. Den aus dem Foul resultierenden zweiten Strafstoß nutzte Tom Witte, um für seinen TV Oyten im Duell der Fußball-Bezirksliga noch zu verkürzen. Letztlich blieb es aber dabei. Die Sottrumer brachten zu zehnt den 3:2 (1:1)-Heimsieg über die Zeit.

„Unser Spiel mit dem Ball war zu fehlerhaft, da ist es dann schwer, Druck aufzubauen. Alles in allem geht der Sieg für Sottrum deshalb in Ordnung“, räumte Oytens Trainer Jan Fitschen ein. Doch auch er dachte an die Schlussphase, in der Tobias Engel für die Spannung sorgte. „Er macht die Situation wieder scharf, indem er passiv ist“, meinte Fitschen die folgenreiche Szene. Engel lief zu spät raus und stoppte deshalb Christian Czotscher unsanft im Sechzehner (84.). Den Elfmeter von Henrik Seeger wehrte der Keeper zwar klasse ab, doch beim Nachschussversuch stieß Buckenberger den Oytener von hinten um. „Er kontrolliert den Ball doch nicht, dann komme ich mit meinem Körper und störe ihn“, erklärte der Kapitän der Gastgeber den verhängnisvollen Moment, der ihm eine von Referee Benjamin Lindner (SV Altencelle) verordnete Pause und Oyten den zweiten Strafstoß bescherte. In der Tat wirkte die persönliche Strafe zu hart.

Nach seinem Führungstreffer leitete Torge Frese (am Ball) in dieser Szene das 2:1 ein. © Freese

„Der Gegner kann sich freuen, dass er noch mal rangekommen ist. Auch wenn das Spiel ein schwaches Niveau hatte, haben wir verdient gewonnen“, resümierte Sottrums Coach Dariusz Sztorc. Gerade in der Anfangsphase lief es bei den Platzherren überhaupt nicht. Da hatten sie keinen Zugriff und leisteten sich viel zu viele Ballverluste. „Das hat sich dann aber mit der ersten Chance erledigt, da waren wir im Spiel“, fand Sztorc. So ging sein Team nach einer starken Vorarbeit von Yannick Böhling auch durch das Premieren-Tor des 18-jährigen Torge Frese, der nach Verletzungspause sein Comeback feierte, in Führung (21.). Doch es dauerte nur eine Minute, da glich Arouna Ahizi aus, weil die Defensive sich von der tief stehenden Sonne geblendet sah.

„Wir waren in der ersten Hälfte noch zu fahrig“, beschrieb Buckenberger den Auftritt seines Teams. „In der zweiten Halbzeit war das viel besser.“ In der Tat: Sottrum hatte die Kontrolle über das Spiel, Oyten – ohne den gelbgesperrten Leistungsträger Marius Winkelmann – kam kaum gefährlich nach vorne. Da Frese trotz Bedrängnis gut den Ball behauptete und weiterpasste, gelang Finn Herwig die erneute Führung (58.), ehe der aus der Abwehr in den Sturm gewechselte Patrick Brillowski nach einem Vorstoß von Innenverteidiger Jannik Rosebrock auf 3:1 erhöhte (75.). Trotz des zweiten Gegentores hatte Sztorc noch eine Belohnung parat. Er verzichtete aufs Auslaufen und meinte: „Das haben die Jungs sich verdient.“