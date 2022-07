EM-Gold mit dem Team für Scheeßelerin Carolina Miesner

Seit einem Jahr ein Team: Carolina Miesner und Exclusiv krönten dies nun mit dem EM-Titel. © Miesner

Die Scheeßeler Dressurreiterin Carolina Miesner hat einen großen Triumph gefeiert und sich dem EM-Titel mit der Mannschaft geholt.

Scheeßel – In Großbritannien traf sich die Dressur-Elite aus dem Nachwuchsbereich. Im englischen Hartpury fanden am Wochenende die Europameisterschaften der Junioren und der Jungen Reiter in der Dressur und der Vielseitigkeit statt. Für Team Deutschland startete unter anderem auch Carolina Miesner, die sonst für ihren Heimatverein RFRV Scheeßel antritt. Gekrönt wurde die lange Reise mit dem Titel in der Mannschaft. Und auch im Einzel platzierte sich die 16-Jährige in den Top Ten. „Es ist unglaublich, bei einer Europameisterschaft mitreiten zu dürfen und dann auch noch eine Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen“, betonte die junge Reiterin.



„Für mich war es ein einzigartiges Erlebnis, zum zweiten Mal bei einer EM dabei zu sein“, berichtete Miesner. Schon 2020 hatte sie mit dem Team Gold gewonnen. Damals war sie allerdings noch in der Altersgruppe der Children mit Stute Angelina in Ungarn am Start gewesen. Dieses Jahr trat sie mit dem elfjährigen Hannoveraner Wallach Exclusiv an. Da die Scheeßelerin mit ihm erst seit einem Jahr ein Team bilde, sei es quasi „unsere erste richtige gemeinsame Saison“.

Sechster Platz in der Einzelwertung

Unter der Regie von Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen bildete Miesner gemeinsam mit Lana Pinou Baumgürtel, Rose Oatley und Allegra Schmitz-Morkramer die U 18-Auswahl. Als Team erhielt Deutschland am Ende die beste Gesamtwertung von 222,243 Punkten.

Miesner freute sich bei ihrer ersten EM-Teilnahme in dieser Altersklasse aber auch über den sechsten Platz in der Einzelwertung. 76,485 Prozent bedeuteten sogar Rang fünf in der Kür. In beiden Durchgängen, an denen nur die besten drei Paare jedes Nationalteams teilnehmen durften, zeigte die Scheeßelerin im Sattel von Exclusiv die zweitbeste Performance der deutschen Auswahl. Die beste Leistung präsentierte indes Landsfrau Allegra Schmitz-Morkramer mit Libertad. Sie gewann mit einer Wertung von 77,03 Gold. Meyer zu Strohen fand im Anschluss aber auch für Miesner und Exclusiv lobende Worte, da das Duo sich über die Turniertage gesteigert hatte. „Das ist wirklich ein Wahnsinnsergebnis, mit dem wir nie gerechnet haben“, freute sich auch Mutter Andrea Miesner, die ihre Tochter nach Hartpury begleitet hatte.