Elfmeter-Experten des Rotenburger SV stehen im Finale

© RSV Zusammen mit Co-Trainer Edis Din (4.v.l.) und Coach Daniel Reuter (3.v.r.) bejubelt die U16 des RSV in der Kabine den Einzug ins Bezirkspokal-Finale.

Die U 16 des Rotenburger SV hat ihr Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen gewonnen. Im Endspiel wartet nun ein Kreisderby auf die Wümmestädter.

Rotenburg – Die U 16 des Rotenburger SV hat es noch mal gemacht. Wie schon in der Runde zuvor setzten sich die Landesliga-Fußballer von der Wümme mit 6:5 nach Elfmeterschießen beim klassentieferen Ochtmisser SV im Halbfinale des Bezirkspokals durch und treffen nun im Endspiel am 18. Mai (15 Uhr) auf eigener Anlage auf den Klassenrivalen JFV A/O/B/H/H. Der setzte sich mit 5:0 gegen die JSG Ilmenautal durch.

„Wir sind riesig stolz auf die Jungs und freuen uns jetzt auf das Pokalfinale, weil das ein klar ausgesprochenes Teamziel war. Zum einen findet das in Rotenburg statt und zum anderen wissen die Jungs, dass es ein unvergessliches Erlebnis wird, vor 300 bis 400 Zuschauern zu spielen“, erklärte Rotenburgs Co-Trainer Edis Din.

Keeper Levin Boschen hält zwei Schüsse vom Punkt

Früh notierte er die Führung von Cajus Rinne nach einem Freistoß (3.). „Obwohl wir wirklich gut angefangen haben, haben wir das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Din und dachte an die Phase, in der die Gastgeber durch Tom Dikken ausglichen (24.). „Das verteidigen wir einfach schlecht.“ Unmittelbar nach der Pause erhöhte erneut Dikken (41.) und ließ den Traum vom eigenen „Finale dahoam“ bei den Wümmestädtern in den Hintergrund rücken. „Zum Ende hin hätten wir es auch nicht wirklich verdient, weiterzukommen“, gestand Din, fügte jedoch an: „Wir haben aber gesagt, dass es ein Pokalfight war und dass so etwas im Pokal dazu gehört. Solche Spiele haben selten einen normalen Verlauf.“ Und so kam es, dass Nico Winkelmann in der 79. Minute das 2:2 markierte. „Unser Zwei-Meter-Mann hat einfach den Kopf nach einer Ecke hingehalten“, beschrieb Din den Treffer.

Im anschließenden Elfmeterschießen traten auf RSV-Seite dieselben Schützen wie im Viertelfinale an. Umut Özdemir, Rinne, Titus Meding, und Samir Nazari versenkten den Ball im Netz. Felix Michl setzte ihn an die Latte. Dass die Gäste dennoch ins Endspiel einzogen, verdankten sie laut Din ihrem Keeper Levin Boschen, der die Ochtmisser Versuche eins und drei vereitelte, sodass nur Claus Sesterhenn, Mathis Zipoll und Dikken vom Punkt trafen. Das Finale für den RSV stand fest.