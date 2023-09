Elertsen kickt die Wolverines in die Play-offs

Von: Hendrik Denkmann

Vor der Abfahrt stellen sich die Rotenburg Wolverines noch einmal zum Meisterbild vor dem Mannschaftsbus auf. © Rotenburg Wolverines

Die Rotenburger sind nach dem Sieg in Rehburg Meister ihrer Gruppe. Nun warten die Steinburg Panthers im Halbfinale.

Rotenburg – Das anvisierte Saisonziel ist erreicht: Die Rotenburg Wolverines haben sich mit dem 21:20 (21:12)-Sieg beim Team RRRocket Rehburg am letzten Spieltag der Football-Landesliga am bisherigen Spitzenreiter Hannover Grizzlies II vorbeigeschoben und zum Meister ihrer Gruppe gekürt. „Wir haben unser ,zweites Endspiel‘ gewonnen und sind verdient in die Play-offs gekommen. Die Mannschaft ist in diesem Spiel wieder gewachsen und hat Charakter bewiesen“, lobte Offensive Coordinator Anton Kukuschkin. Im Halbfinale geht es nun auswärts gegen die Steinburg Panthers. Der Termin ist noch offen.

Kukuschkin lobte „besonders die Next-Men-Up-Mentalität. Die hat mich stolz gemacht. Wenn einer ausgefallen ist oder eine Pause brauchte, wurde von dem Ersatz 100 Prozent gegeben.“ Kritik äußerte der Trainer hingegen an den „unnötigen“ Strafen. Die gravierendste ereignete sich nach der Pause. Clemens Weilhammer gelang eine Interception und nach eigenem Lauf ein Touchdown. Die Punkte zählten aufgrund eines Vergehens eines Teamkollegen jedoch nicht. „Durch die eigenen Fehler standen wir uns selbst im Weg. Das darf in den Play-offs nicht passieren“, betonte Kukuschkin. „Ich bin aber guter Dinge, da die Mentalität des Teams stimmt.“

Offensivspiel der Gäste nach der Pause ohne Punkte

Gute Stimmung herrschte bei den Rotenburgern auch in Rehburg-Loccum. Mit dem ersten Angriff punkteten die Gäste direkt durch einen Lauf von Peer Schröder. Den Extrapunkt brachte Kicker Markus Elertsen zwischen die Torstangen. Die Gastgeber konterten und verkürzten nur auf 6:7, da ihre Two-Point-Convertion nicht erfolgreich war. Über David Behrens starteten die Wolverines ihren nächsten Angriff, den Bjarne Mohr mit einem Touchdown und Elertsen mit dem Extrapunkt veredelten. Zwei lange Läufe und Pässe genügten Mitte des zweiten Viertels, um erneut an die Endzone des Gegners zu kommen. Letztlich fing Behrens den Pitch und erzielte den dritten Touchdown. Der anschließende Kick von Elertsen, später aufgrund seiner wichtigen Extrazähler zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt, war zum dritten Mal gut. Rehburg ließ allerdings nicht locker und stellte noch vor der Pause auf 12:21.

In Durchgang zwei war in den Offensivbemühungen der Gäste dann etwas der Wurm drin. Anstatt zu punkten, wurde entweder Quarterback Schröder zu Fall gebracht oder ein Fumble verursacht. Das Team RRRocket kam so noch einmal auf 20:21 heran. Eine Interception von Mohr in letzter Minute rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.