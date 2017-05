„Einen von beiden wird es treffen“

Maximilian Schulwitz im Interview

+ © Freese Maximilian Schulwitz strahlt großes Selbstbewusstsein aus – kein Wunder bei schon 16 Saisontreffern. © Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Vor dem Derby legt Maximilian Schulwitz noch ein paar Extraschichten zum normalen Training ein – im Fitnessstudio. Der in Unterstedt wohnende Stürmer des FC Verden 04 ist besonders motiviert, wenn er mit seinen Allerstädtern Sonnabend (16 Uhr) am Hubertushain den Rotenburger SV, seinen Ex-Club, zum „Sechs-Punkte-Spiel“ in der Fußball-Landesliga empfängt.