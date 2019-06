Eine Waffe ohne Egoismus

Rotenburg - Von Nicolas Tréboute. Ein guter Stürmer sollte immer auch einen ordentlichen Schuss Egoismus mitbringen, so heißt es oft. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, dafür ist Jan Friesen ein gutes Beispiel. Denn obwohl der 18-jährige Angreifer des Rotenburger SV zum 5:0-Erfolg über dem TV Meckelfeld am finalen Spieltag der Fußball-Landesliga „nur“ ein Tor beisteuerte, war er der alles überragende Akteur. Immerhin bereitete der Gymnasiast auch noch zwei weitere Treffer von Marcello Muniz vor und holte beide Elfmeter – von denen Sebastian Czimmeck einen verschoss – heraus.

„Mir wird öfter gesagt, dass ich egoistischer sein soll. Aber für mich steht im Vordergrund, dass die Mannschaft gewinnt“, versichert der Rotenburger, der erst seit diesem Jahr zusammen mit seinem Zwillingsbruder Max Friesen zum Kader des RSV zählt und sich seitdem erstaunlich schnell an das Landesliga-Niveau gewöhnt hat. „Jan ist durch sein Tempo eine echte Waffe. Hinzu kommt, dass er er auch in puncto Athletik sehr viel mitbringt“, lobt RSV-Coach Tim Ebersbach seinen Schützling. In neun von 14 Partien wurde der Angreifer eingesetzt und trug damit seinen Teil zur erfolgreichen Rückrunde (Platz zwei) des RSV bei. Dass er so viele Spielanteile erhalten würde, damit hatte Friesen selbst nicht gerechnet, als er im Frühjahr zum Kader stieß. „Es hat mich schon überrascht. Mir wurde gesagt, dass junge Spieler hier weniger spielen werden und die Trainer eher auf die Älteren setzen,“ erklärt er.

Doch Ebersbach tat das Gegenteil und nominierte den Nachwuchsmann gleich in der ersten Partie in 2019 gegen den TSV Winsen/Luhe für die Startformation – ungeachtet der damals prekären Situation mit nur vier Punkten Vorsprung vor einem direkten Abstiegsplatz. „Da haben sich einige gewundert. Aber er hat hier nichts geschenkt bekommen“, merkt der RSV-Coach an, der dennoch ein Auge darauf hat, die Friesen-Zwillinge nicht mit zu vielen Einsätzen frühzeitig zu verheizen.

Auch mannschaftsintern kommt Friesen gut an und hat mit Routinier Björn Mickelat, der zeitgleich sein Trainer in der U 18 des JFV Rotenburg ist, eine wichtige Bezugsperson in der Kabine. „Wir verstehen uns blendend. Es ist – wie Tim Ebersbach immer sagt – wirklich so etwas wie eine Vater-Sohn-Beziehung“, schwärmt der 18-Jährige und setzt hinterher: „Mit ,Micky’ zu spielen, ist eine Ehre. Er zieht mich immer mit. Ohne ihn hätte ich es nicht so weit geschafft.“ Nach einer Begegnung schnappt sich Mickelat den jungen Stürmer des Öfteren, um ihm Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Coach Ebersbach hat auf jeden Fall seine Freude an seinem auch vom Spielertypus unterschiedlichen Duo und sinniert augenzwinkernd: „Wenn man die beiden kreuzen könnte, wäre das ein guter Regionalliga- oder Drittligaspieler.“