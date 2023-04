Eine Sektdusche zur Meisterschaft der SG Unterstedt

Von: Manfred Krause

Bezirksliga, wir kommen: Die SG Unterstedt stellt sich nach dem 5:0-Sieg zum Meisterbild auf. © Krause

Unterstedt nutzt Bremervördes Patzer und krönt sich zum Kreisliga-Meister. Daniel Moderau und Jan Friesen treffen in Groß Meckelsen jeweils doppelt.

Groß Meckelsen – Wahnsinn: Die Fußballer der SG Unterstedt haben sich fünf Spieltage vor dem Saisonende mit der Meisterschaft belohnt. Der ungeschlagene Kreisliga-Primus setzte sich im Spiel beim TSV Groß Meckelsen souverän mit 5:0 (2:0) durch. Die Elf nahm dabei gerne die benötigte Schützenhilfe des abstiegsgefährdeten TSV Karlshöfen in Anspruch, der beim Tabellenzweiten Bremervörder SC mit 6:4 gewann.

Als Patrick Werna das Halbzeitergebnis der Oste-Kicker erfuhr, zeigte er sich schon erstaunt. War doch der Titel und eine spontane Feier bei einem eigenen 2:0 zur Pause plötzlich greifbar nahe. „Darauf sind wir gar nicht vorbereitet“, räumte Werna zu dem Zeitpunkt ein. Er betreute die Mannschaft allein, da Trainerkollege Fabian Knappik in Mailand urlaubte.

Sektdusche für den Meistertrainer: Florian Liszkowski (vorne, r.) begießt seinen Coach Patrick Werna. © Krause

Nach dem Abpfiff war bei allen Beteiligten kein Halten mehr. Auf das Tänzchen am Mittelkreis folgte ein „Bad“ von Kapitän Florian Liszkowski für seinen Coach. „Ich war auf die Sektdusche vorbereitet“, bemerkte Werna und ergänzte: „Ich weiß nicht, wie sich der Abend darstellen wird. Doch ich setze großes Vertrauen in meine Spieler, die im Improvisieren immer für Überraschungen gut sind“, meinte Werna, der zu fortgeschrittener Stunde seinen Partner Fabian Knappik erwartete. „Das Flugzeug soll um 19.30 Uhr in Mailand abheben. Dann wird Fabian zu uns stoßen. Ich freue mich mega auf ihn.“

Liszkowski wiederum kam aus dem Schwärmen nicht heraus. „Wir haben uns mit der Meisterschaft einen Traum erfüllt. Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Wir werden weiter fokussiert arbeiten und wollen im Pokal ein weiteres Ausrufezeichen setzen“, betonte der 27-Jährige, der neben Hannes Kettenburg, Simon Willenbrock und Christopher Hesse seit der 3. Kreisklasse für den Verein aufläuft. „Der Verein ist mein Leben“, meinte er.

Mit einem Doppelpack leitet Daniel Moderau (l.) – hier im Zweikampf gegen Dennis Wiens – den Sieg ein. © Krause

Dass nur eine kleine Fan-Gruppe zum Auswärtsspiel gereist war, tat der Sache keinen Abbruch. Sie genoss es und hatte genügend Proviant in der Kühlbox. „Wir sind voll ausgestattet und haben köstliche Getränke dabei“, räumte Birgit Klawonn ein und schob lachend nach: „Ich war extra beim Friseur und habe mich für den Anlass schick gemacht.“

Nach den letzten Wochen mit spielerischer Schmalkost legte der Tabellenerste schwungvoll los und erwischte einen Start wie gemalt. Das 1:0 erzielte Spielmacher Daniel Moderau nach einem Zuspiel von Stürmer Jan Friesen (6.). „Wir haben super ins Spiel gefunden, dann leider kurzzeitig den Faden verloren“, betonte Simon Maruhn, der kurz zuvor schon für die Dritte gespielt hatte und beim Kreisligisten in der 75. Minute für Nisar Atris reinkam. Zunächst sah er aber noch von draußen das 2:0 von Moderau nach herrlicher Einzelleistung (42.). Der Zehner drückte dem Spiel seinen Stempel auf und war Dreh- und Angelpunkt. „Wenn Daniel einmal in Schwung kommt, ist er in der Liga nicht zu verteidigen“, lobte Vincent Wuttke, der über die Außenbahn selbst spielerische Akzente setzte und häufig über einen Doppelpass die Abwehr vor Probleme stellte. Nach 66 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Die drei Tore von Hannes Kettenburg (66.) und Jan Friesen (90.+1/90.+5) sah er folglich von der Bank aus, ehe sein Weg in die Kabine führte. Doch nicht die Dusche war das Ziel, sondern der für Werna bestimmte Meistersekt.