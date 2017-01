Eine Portion Selbstvertrauen

98:41 – Janae Young zeigt gegen Braunschweig, warum sie der Hoffnungsträger ist

+ Kurze Besprechung während des Spiels: Tomas Holesovsky erklärt Rückkehrerin Janae Young mithilfe des Taktikbretts, was er von ihr erwartet. - Foto: Freese

Scheeßel - Von Matthias Freese. Evita Iiskola besaß exakt acht Sekunden vor der Schlusssirene die große Chance, die 100 voll zu machen – der Wurf der Finnin rauschte jedoch nicht durch das Netz. Egal: Im Testspiel gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig holten sich die Bundesliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes auch so verloren gegangenes Selbstvertrauen zurück. Mit 98:41 (47:27) fiel der Sieg vor 50 Zuschauern in der Eichenschulhalle standesgemäß aus. Hoffnung machte vor allem auch der Auftritt von Rückkehrerin Janae Young.

„Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten, gegen Braunschweig zu spielen. Das ist besser als Training“, meinte Hurricanes-Coach Tomas Holesovsky, der komplett ohne seine Nachwuchskräfte spielte. Im Kellerduell am Sonnabend zwischen seinem Schlusslicht und seinem nur zwei Punkte besseren Ex-Club BG Donau-Ries sind zwei Punkte Pflicht, doch wird der Tscheche dann nicht den Luxus haben, die zehn Spielerinnen einsetzen zu können, die er gegen Braunschweig aufs Feld schickte. Grund: In Punktspielen dürfen nur drei Nicht-EU-Ausländerinnen auf dem Bogen stehen. Mit Laura Dally, Ashley Southern, Tabytha Wampler und eben Janae Young besitzen die Hurricanes aber vier – eine muss also aussetzen.

Kaum vorstellbar, dass es die unterm Brett so wichtige Wampler sein wird. Ebenfalls nahezu ausgeschlossen ist, dass es Janae Young sein wird. Die saß zwar gegen die Eintracht anfänglich auf der Bank, kam aber nach 3:25 Minuten zusammen mit Petra Zaplatova aufs Feld und sorgte fortan dafür, dass der holprige Start in Vergessenheit geriet und es schon nach dem ersten Viertel 26:12 stand. Young brachte spürbar frische Energie aufs Feld, verteidigte stark, hatte ein gutes Auge für die Mitspielerinnen und traf auch im Laufe der Partie zunehmend besser. Am Ende kam sie ebenso wie Zaplatova auf 18 Punkte.

Viertbeste Scorerin hinter Wampler (16) war übrigens die auffällig agierende Hannah Pakulat mit elf Punkten. Besonders sehenswert: Ihr ziemlich flach angesetzter Dreier zum 67:31 am Ende des dritten Viertels. Das Highlight des Spiels war indes eine Ko-Produktion zwischen Young und Iiskola: Einen perfekten Pass der Amerikanerin vom einen bis zum anderen Korb schloss die Finnin zum 91:41 ab (38.). Dass die Hurricanes zudem vor allem defensiv wieder mehr Alternativen haben, zeigte sich am Einsatz von Andrea Baden, die ihr Comeback nach ihrem Chile-Aufenthalt feierte.

Avides Hurricanes: Young (18), Baden, Rahn (6), Mankertz (9), Dally (10), Southern (2), Zaplatova (18), Pakulat (11), Iiskola (8), Wampler (16).