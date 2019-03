Nur eine Phase?

Lukas Misere bei Rotenburgs Spiel in Delmenhorst fraglich

+ Lukas Misere (beim Wurf) plagt sich mit einer Knöchelverletzung herum. Foto: Freese

Rotenburg – Nein, so richtig erklären kann Michael Polworth auch nicht, weshalb es beim Handball-Oberligisten TuS Rotenburg derzeit nicht läuft. Doch der Teammanager weist auf prominente Beispiele hin, um deutlich zu machen, dass es im Sport manchmal auch schwere Phasen zu überstehen gilt. „Der THW Kiel spielt auch nicht in jeder Saison auf seinem höchsten Niveau“, merkt Polworth an: „Und selbst Bayern München hat in der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga nicht gut gespielt. Jetzt sind sie Erster.“