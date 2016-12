„Eine ganz neue Erfahrung für mich“

Hans Wahlers studiert in Long Beach

+ Die Winterjacke braucht Hans Wahlers in Long Beach in den USA nicht. Dort studiert der Spieler vom TuS Westerholz Wirtschaft und genieß das gute Wetter.

Westerholz - Von Vincent Wuttke. Sonne, Strand, Palmen und Meer in Verbindung mit der Weihnachtszeit ist eine ungewöhnliche Kombination. Hans Wahlers erlebt in diesem Jahr aber genau das. Der 24-Jährige, der beim TuS Westerholz in der Kreisliga Fußball spielt, studiert nämlich aktuell für ein Semester an der California State University in Long Beach in den USA. Die 400 000 Einwohner große Stadt liegt nur einen Katzensprung von Los Angeles entfernt und bietet noch Temperaturen bis zu 20 Grad. „Die Weihnachtszeit hier in Kalifornien ist für mich eine ganz neue Erfahrung“, meint Wahlers deshalb.

An Schnee ist ebenso wenig zu denken wie an niedrige Temperaturen. „Deshalb versuchen die Amerikaner die Weihnachtsstimmung umso mehr zu erzwingen“, meint der Westerescher. „Viele Vorgärten sind mit bunten Dekorationen verziert und eigentlich überschmückt.“ Zudem sind zahlreiche Häuser komplett mit bunten Lichtern und Figuren bestückt, sodass Wahlers eine ganz andere Stimmung im Vergleich zu Deutschland erlebt.

Auch die Weihnachtsbäume sind in den Staaten anders – nämlich keine Tannen. „In den Häusern sind die alle aus Plastik, und in der Stadt stehen nur Palmen. Die sind dann aber nicht verziert“, berichtet Wahlers.

Am Strand ist er derweil trotz des immer noch guten Wetters nicht mehr so oft. Denn die Zeit für ihn ist knapp. „Wir schreiben gerade die Abschlussprüfungen, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Außerdem wird es schon um halb fünf dunkel“, erklärt er. Dafür hat der Wirtschaftsstudent mit der Fachrichtung Bauwesen die Sonne zuvor umso mehr genossen. Immerhin ist er schon seit dem 9. August da.

So hat sich der 24-Jährige auch schon gut eingelebt. Heiligabend verbringt Wahlers mit Kumpeln und wurde von Freunden zur Bescherung eingeladen – die ist aber am 25. Dezember. Und was ihn dann erwartet, weiß Wahlers noch nicht. „Ich habe keine Ahnung, wie der Tag ablaufen wird. Nur die Geschenke werden morgens ausgepackt“, sagt er.

Mitte Februar fliegt er wieder zurück

Mit Weihnachten wird gleichzeitig die letzte Phase des Aufenthalts für Wahlers eingeleitet, denn Mitte Februar fliegt er wieder zurück nach Deutschland. „Wann ganz genau steht aber noch nicht fest“, hat der 24-Jährige noch keine Gedanken an einen Abschied verschwendet. Doch auf eines freut er sich schon besonders: das Fußballspielen. „Es ist schade, dass ich in der Hinrunde nicht dabei sein und unterstützen konnte“, hat der Mittelfeldspieler sein Team nicht vergessen. Ohne ihn lief es für den TuS Westerholz nicht rund, und so steht das Team auf Platz zehn der Tabelle. Auch wenn Wahlers mehr als 9 000 Kilometer Luftlinie entfernt von seiner Mannschaft war, so weiß er trotzdem über alles Bescheid. „Aufgrund der Zeitverschiebung habe ich die Spiele zwar nicht live im vereinsinternen Ticker mitbekommen. Dafür habe ich es dann nach dem Aufstehen gleich gelesen. Außerdem habe ich im Internet immer die Zeitungsberichte gelesen oder per Foto geschickt bekommen“, ist der auf der Außenbahn aktive Kicker immer auf dem Laufenden gehalten worden. Zur Rückrunde, die Anfang März startet, ist Wahlers pünktlich zurück und will dann richtig angreifen. „Ob als Ersatz – oder Stammspieler ist mir zunächst auch egal.“