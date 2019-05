Rotenburger Aerobicturnerinnen sichern sich bei EM in Baku Platz sechs

Lilly-Lu Warnken (l.) und Livia Günter in Aktion.

Platz sechs erreichte das Aerobic-Dance-Team bei den Europameisterschaften in Baku. Zwei Athletinnen des TuS Rotenburg durften dabei in den EM-Genuss kommen.

Rotenburg – Mit Platz sechs ist das Aerobic-Dance-Team von den Europameisterschaften in Baku (Aserbaidschan) zurückgekehrt. Mit Lilly-Lu Warnken und Livia Günter kamen dabei zwei Athletinnen des TuS Rotenburg in den Genuss, die besondere Atmosphäre einer EM in sich aufzusaugen. „Was für ein Wahnsinnserlebnis“, war auch Trainerin Maike Sondermann regelrecht euphorisch, ob dieser Erfahrung sowie des Abschlussresultates. „Die Gastfreundlichkeit und die sehr professionelle Ausrichtung des Wettkampfes mit einer toll hergerichteten Eventhalle haben uns sehr beeindruckt“, sprach die zweifache Mutter und amtierende Rotenburger Trainerin des Jahres stellvertretend für sich und ihre Schützlinge.

Warnken und Günter, die sich in einem mehrmonatigen Auswahlverfahren für die EM qualifiziert hatten, starteten mit ihrer sechsköpfigen Mannschaft des DTB Aerobicturn-Zentrums Nord gut in den Wettbewerb. Nach der Qualifikation belegte die Kombo sogar den fünften Platz, konnte dieses Ergebnis am Folgetag trotz eines noch besseren Auftritts jedoch nicht ganz verteidigen. Dennoch sorgte der sechste Rang für allgemeine Zufriedenheit.

„Unser Ziel, dass wir uns im Finale noch etwas steigern können, haben wir erreicht. In der A- und B-Note hatten wir über acht Punkte und uns haben nur 0,05 Punkte zum fünften Platz gefehlt “ zeigte sich Sondermann mehr als stolz. Aus deutscher Sicht war dieses Resultat sogar die beste Platzierung. nk