Ein Torschützenkönig für van Frayenhove

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Auf dem Weg zum nächsten Tor: Linus Wiek warf rund 250 davon in der letzten Saison. © Mielke

Linus Wiek wechselt aus Schneverdingen zum TuS Rotenburg, der weiter auf der Suche nach einem Rückraumlinken ist und dabei ein eigenes Talent im Blick hat.

Rotenburg – Im Ringen um Linus Wiek lieferten sich Daniel und Bastian van Frayenhove ein kleines Bruder-Duell – mit dem besseren Ende für den Coach des Handball-Oberligisten TuS Rotenburg. Denn: Der 18-jährige Rückraumspieler gab ihm seine Zusage und entschied sich damit für einen Wechsel von seinem Ausbildungsverein TV Jahn Schneverdingen an die Wümme. „Ich hatte ihn schon länger im Blick und freue mich, dass ich mich gegen meinen Bruder durchsetzen konnte. Er ist in Schneverdingen Trainer der Ersten“, klärt Daniel van Frayenhove mit einem freudigen Lächeln auf.

Zum letzten Heimspiel seiner Wümmestädter gegen den TSV Bremervörde hatte der Coach den Youngster und dessen Eltern eingeladen. „Da habe ich den Wechsel endgültig fest gemacht“, verrät van Frayenhove und nennt die Stärken des rund 1,90 Meter großen Wieks, der vorrangig im Rückraum in der Mitte aufläuft, allerdings dort auch vereinzelt schon links und rechts spielte: „Er deckt in der 3:2:1- oder 5:1-Verteidigung auf der Spitze und macht das stark. Außerdem weiß er, wo das Tor steht.“ In der abgelaufenen Saison warf Wiek sich mit 160 Toren in 16 Spielen zum Torschützenkönig der A-Jugend-Landesliga. Erste Luft bei den Herren schnupperte er ebenfalls. Dort kommt der Schneverdinger in 15 Partien in der Regionsoberliga auf 92 Treffer – der zweitbeste Wert seines Teams.

Wiek traut sich den Drei-Klassen-Sprung zu

Dass es für ihn nun drei Ligen höher geht, schreckt ihn nicht ab, erzählt Wiek: „Ich bin mir bewusst, dass es anspruchsvoller wird und ich weniger Spielzeit bekomme. Aber dadurch, dass das Niveau höher ist, hoffe ich, hier noch mehr zu lernen und mich noch viel weiterzuentwickeln.“ Diesen Schritt traut van Frayenhove seinem Neuzugang ebenfalls zu: „Klar ist die Oberliga etwas anderes, aber er hat viel Potenzial. Ich plane mit ihm direkt für die Erste. Er wird nicht erst in der zweiten Herren zwischengeparkt.“

Abgeschlossen sind die Planungen für die neue Saison mit diesem und dem Transfer von Kreisläufer Ilja Knauer jedoch noch nicht, wenngleich van Frayenhove meint, dass er auch mit dem aktuellen Kader am 13. Juli in die Vorbereitung starten würde. „Wir sind auf der Suche nach einem Rückraumlinken (die Lücke entstand durch den angekündigten Abgang von Chris Ole Brandt, Anm. d. Red.). Wir holen aber keine Quantität, nur um das Loch zu stopfen“, betont der Coach. Er schaue lieber in die eigenen Reihen. Da tut sich in A-Jugend-Spieler Filip Korda ein vielversprechendes Talent auf. Auch Routinier Patrick Zahn sei immer wieder eine willkommende Aushilfe. Zudem plant van Frayenhove, Lukas Misere von Linksaußen vermehrt in den Rückraum zu ziehen und Sören Heyber nach seiner Verletzung „wieder richtig fit zu kriegen“.