Mit Eigengewächsen bis in die Oberliga

Die Nachwuchsarbeit des TuS Rotenburg trägt ihre Früchte / Unter Muche wird die Abwehr immer besser

+ Nach dem feststehenden Aufstieg stellten sich die Spieler des TuS Rotenburg mit den Talenten, die ihnen irgendwann mal folgen sollen, zum Foto. - Foto: Freese

Rotenburg - Die Handballer des TuS Rotenburg haben 2017 das erfolgreichste Jahr ihrer Vereinsgeschichte erlebt. Die Mannschaft von Trainer Nils Muche holte sich in der Verbandsliga schon weit vor Ende der Punktspiele mit satten acht Punkten Vorsprung den Meistertitel und stieg direkt in die spielstarke Oberliga auf. Auch hier läuft es bisher mehr als gut, denn von vielen sogenannten Experten ab Absteiger gehandelt, belegt der TuS Rotenburg zur Zeit einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.