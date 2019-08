Nur Ebersbachs Stimme leidet

RSV fährt in Westercelle vierten Sieg im vierten Spiel ein – 3:0

+ Lukas Heller markierte kurz nach seiner Einwechslung den 3:0-Endstand. Foto: Freese

Rotenburg – Die Ansprüche steigen bei den Fußballern des Rotenburger SV merklich – sehr zum Leidwesen der Stimme von Tim Ebersbach. In der ersten Hälfte der Landesliga-Partie beim VfL Westercelle am Abend war der Coach des RSV lautstark damit beschäftigt, den Auftritt seiner Elf von außen zu korrigieren. „Ich bin unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Da haben wir zu wenig in der Defensive gearbeitet. Außerdem haben mir Klarheit und Kommunikation gefehlt“, krächzte der RSV-Coach trotz des am Ende souveränen 3:0 (1:0)-Erfolgs.