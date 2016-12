Ebersbachs „Abflug“ der Knackpunkt

1:3 – RSV überwintert auf Abstiegsrang

+ Rotenburgs U 19-Akteur Cedric Neuschwander (rechts) war bei seinem Debüt mit vollem Einsatz dabei und duellierte sich hier mit Uelzens Lennart Zahn. - Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Selbst auf der Tribüne spielten die Emotionen mit Andre Schmitz noch verrückt. „Ich würde mich schämen“, rief der strafversetzte Coach des Rotenburger SV dem Unparteiischen Felix Bahr (SV Ahlerstedt/Ottendorf) immer wieder zu. Doch nicht, weil der ihn in der 88. Minute der Trainerbank verwiesen hatte – vielmehr sah Schmitz im schwachen Schiedsrichter den Hauptschuldigen für die 1:3 (1:0)-Heimniederlage seines Fußball-Landesligisten gegen den SV Teutonia Uelzen. Nach diesem Resultat ist auch klar, dass der RSV auf einem Abstiegsplatz überwintert.

„Viele sagen, dass ist psychologisch nicht gut. Mir ist das vollkommen wurscht“, bemerkte Kapitän Kevin Klützke hinsichtlich der Tabellenlage. Auch er ärgerte sich vielmehr über viele Pfiffe des Referees, meinte aber auch: „Wir sind selbst schuld.“ Bahr hatte es in einer rustikal geführten Partie verpasst, sich frühzeitig Respekt zu verschaffen und leistete sich hüben wie drüben zweifelhafte Entscheidungen. Am härtesten traf es in der 39. Minute die Gastgeber, als Routinier Tim Ebersbach – Schütze des 1:0 (27.) – nach einem vermeintlichen Foul an Gregor Trowitzsch völlig überzogen Gelb-Rot sah. „Ich stehe doch nur. Wie kann man da drauf reinfallen?“, echauffierte sich Ebersbach und sprach von einer „krassen Schwalbe“. Verhängnisvoll für den RSV, es war der Knackpunkt im Spiel.

Fortan übernahmen die ohnehin gefährlicher agierenden Uelzener noch mehr die Spielkontrolle, sodass auch Schmitz gestand: „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Uelzen war galliger. Wir haben nicht das abgerufen, was wir die letzten Wochen abgerufen haben. Wir waren von Anfang an vor allem in der Abwehr unsicher.“ Kapitän Kevin Klützke ergänzte: „Ich glaube, nicht nur hinten. Da kam alles zusammen.“

Begonnen hatte es bereits am Donnerstag, als sich Stürmer Jannis Oberbörsch einen Kapselriss im linken Fuß zugezogen hatte. Patrick Peter und Tim Potratz mussten erkrankt passen. In der 24. Minute schied auch Sercan Durmaz verletzt aus. Schmitz hatte bereits Cedrik Sackmann zu seinem Startelf-Debüt verholfen, ab der 62. Minute feierte mit Cedric Neuschwander ein weiterer U 19-Akteur des JFV Rotenburg sein Debüt – er übernahm die linke Seite.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste bereits durch Philipp Hatt egalisiert, weil Keeper Henner Lohmann nicht konsequent geklärt hatte (54.). Der 25-Jährige machte seinen Fehler wieder gut, als er einen umstrittenen Strafstoß von Evgenij Krasnikov hielt – Jannis Niestädt soll zuvor Robert Bruck gefoult haben. Die Gelb-Blauen hatten nun zunehmend gute Möglichkeiten, um zu erhöhen, während beim RSV Patrick Klee vorne auf sich allein gestellt war. Der Stürmer erarbeitete sich zwei Chancen, um sein Team wieder in Führung zu bringen, doch waren seine Abschlüsse zu harmlos (80./83.). Uelzen agierte letztlich cleverer. Beim späten 2:1 durch Dennis Maulhardt monierten die Rotenburger eine angebliche Abseitsstellung (88.), beim 3:1 durch Gregor Trowitzsch klärte Andreas Kiel ungeschickt – Keeper Lohmann war zuvor mit im Gäste-Strafraum gewesen, sein Tor verwaist (90.+1).