Ebersbach wird zum Tüftler

Rotenburg - Der Gegner ist eine „Wundertüte“, die personelle Situation nicht so einfach zu überblicken – Tim Ebersbach sieht derzeit mehr Fragezeichen, als ihm lieb ist. Vor der Auswärtspartie beim SV Teutonia Uelzen (Sonntag, 15 Uhr) grübelt der Trainer des Fußball-Landesligisten Rotenburger SV deshalb auch noch über die taktische Ausrichtung.

Die Begegnung beim Tabellenelften in Uelzen ist gleichzeitig der Start in die englische Woche – am Mittwoch (14.30 Uhr) steht im Ahestadion das Nachholspiel gegen den SV Emmendorf an, am Samstag (14 Uhr) kommt dann der SV Bornreihe. „Von den beiden Spielen wollen wir mindestens eins gewinnen. Von den nächsten fünf Spielen mindestens zwei“, gibt sich der Coach des Tabellenachten bescheiden.

Doch es ist auch die Personallage, die ihn vorsichtig werden lässt. Björn Mickelat (Innenbanddehnung) fällt noch aus, Atilla Iscan steht aus beruflichen Gründen auf der Kippe, Abwehrchef Timo Kanigowski plagt sich mit Fußproblemen herum. Auf Ebersbachs Notfallplan steht deshalb wieder der Name von Christoph Drewes, Spielertrainer der Zweiten.

Ob Michel Müller nach seinem starken Auftritt als Sechser gegen Eintracht Celle wieder in der Startelf steht, lässt der Coach offen. Schließlich rechnet er mit der Rückkehr des zuletzt kranken Stefan Denker. „Wenn Stefan fit ist, ist er gesetzt. Nach seiner Leistung hätte sich Michel einen Einsatz aber verdient. Nur eine Einsatzgarantie gibt es nicht. Das mache ich von der Taktik abhängig“, betont Ebersbach. - maf