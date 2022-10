Ebersbach wartet auf van den Bergs grünes Licht

Von: Hendrik Denkmann

Dick eingepackt ging Sämi van den Berg im strömenden Regen nach langer Verletzungspause gegen Gifhorn erstmals wieder zum Aufwärmen. © Freese

Aktuell laboriert Sämi van den Berg noch an einer Grippe. Wird er rechtzeitig fit, ist er ein Kandidat für die erste Elf. Es wären die ersten Minuten nach langer Pause.

Rotenburg – Sämi van den Berg ist für Tim Ebersbach der Spieler, „den wir nicht eins zu eins ersetzen können“, betont der Trainer des Rotenburger SV wiederholt. Umso erfreulicher für ihn also die Nachricht, dass der Verteidiger nach langer Verletzungspause vergangene Woche gegen den MTV Gifhorn erstmals wieder im Kader des Fußball-Oberligisten stand. Für die ersten Einsatzminuten in dieser Saison könnte es nun am Sonntag (14 Uhr) auswärts beim TuS Bersenbrück reichen, „wenn er grünes Licht gibt“, erklärt der RSV-Coach.

Aktuell laboriert van den Berg noch an einer Grippe. Körperlich sei der 22-Jährige nach den vergangenen zwei bis drei Wochen im Mannschaftstraining laut Ebersbach aber fit. Wenn der Defensivmann also auch gesundheitlich rechtzeitig bei 100 Prozent ist, dann ist er ein Kandidat für die Startelf. Ähnlich sieht es bei Marlo Siech aus. Der Innenverteidiger ist zurück im Training und schmerzfrei. Gut möglich, dass beide bei entsprechendem Go in die Anfangsformation rücken. „Beide brauchen nicht viel Anlaufzeit“, weiß Ebersbach. Und: „Beide passen sehr gut zu Bersenbrück.“ Jedoch stellt sich der RSV-Coach aktuell noch die Frage, ob er seine Mannschaft hinten mit einer Dreier- oder Viererkette spielen lässt, da der zuletzt gesetzte Kevin Klee ebenfalls mit einer Grippe flach liegt. Unabhängig in welchem System, Ebersbach will beiden Spielern möglichst viel Einsatzzeit geben, „damit sie uns in den harten Wochen bis zum Winter helfen können“.

„Das ist für uns leichter im Kopf anzugehen“

Überlegungen gab es übrigens im Trainerteam, van den Berg bereits in der zweiten Hälfte gegen Gifhorn zu bringen. „Aber weil ich das Gefühl hatte, dass das Spiel auch nach der Pause so verfahren bleibt, haben wir ihn nicht eingewechselt. Außerdem standen wir hinten ja gut und haben die Null gehalten“, begründet Ebersbach, fügt aber an: „Wären wir in Rückstand geraten, wären wir wahrscheinlich das Risiko eingegangen.“

Nach dem Unentschieden in einem „verkrampften“ Spiel gegen Gifhorn steht also nun Bersenbrück vor der Tür. „Das ist für uns leichter im Kopf anzugehen. Jetzt sind wir klarer Außenseiter. Alles, was wir da mitnehmen, ist ein Erfolg“, meint Ebersbach, dem neben Klee wohl auch Peter Bolm aufgrund einer Grippe fehlen wird. Auch Lewis Stroth (Leistenprobleme) und Erik Köhler (Wadenprobleme) fallen aus.