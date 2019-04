Ebersbach tippt auf Harsefeld als Meister

Rotenburg – Vier Gegentore in einem Punktspiel – das hat es beim Rotenburger SV in dieser Saison noch nicht gegeben. Durch das 0:4 beim TSV Gellersen verlor das Team von der Wümme gleichzeitig seinen Status als beste Abwehr der Fußball-Landesliga. Auf die Defensive kommt es heute (16 Uhr) wieder besonders an, gastiert doch mit dem TuS Harsefeld der Tabellenführer im Ahe-Stadion.

Auch wenn der MTV Eintracht Celle mit zwei weniger absolvierten Spielen nur drei Punkte hinter Harsefeld liegt, sieht Rotenburgs Coach Tim Ebersbach das Team aus dem Kreis Stade am Ende vorne. „Ich glaube, dass Harsefeld Meister wird, weil sie breiter aufgestellt sind. Die sind nicht nur körperlich präsent, sondern haben sich auch fußballerisch weiterentwickelt“, lobt er den aktuellen Gegner und dessen Trainer Dennis Mandel: „Ich mag den Spielstil – sehr einfach, mit zwei Kontakten.“

Hinzu kommt die enorme Kopfballstärke der Harsefelder, die dadurch schon das Hinspiel gegen den RSV (2:0) dominiert hatten. „Die haben fast alles in der Luft gewonnen. Wir müssen da also gegenhalten und sie am Boden mit Tempo beschäftigen. Es wird aber wohl eines der wenigen Spiele werden, in dem wir weniger den Ball haben“, sagt Ebersbach.

Einen echten Knipser besitzen die Gäste zwar nicht, dafür sind sie schwer ausrechenbar. Pascal Schawaller und Manuel Detje sind mit neun und acht Toren die besten Schützen, hinzu kommen einige routinierte Leistungsträger wie René Kracke, Alexander Martens oder Leandro Dittmer, der in der B-Jugend noch für den RSV am Ball war.

Bis auf die Langzeitverletzten und den zuletzt an die Zweite ausgeliehenen Jelle Röben (Bindehautentzündung) beklagt der Tabellensechste keine Ausfälle. Sechser Tobias Kirschke und Linksverteidiger Yannick Chwolka dürften nach ihrer Gelbsperre in die Startelf rotieren. „Das sind zwei Spieler mit einer guten Physis und Mentalität. Es wird defintiv Veränderungen in der Aufstellung geben“, sagt der Coach. Eine Warnung schickt er noch hinterher: „Wenn wir so schlecht gegenhalten und annähernd so agieren wie gegen Gellersen, ist das Spiel ganz schnell weg.“

Torsten Krieg-Hasch will die Partie gleichzeitig dazu nutzen, sich hinterher noch das eine oder andere Ja-Wort aus dem Kader zu holen. „Bisher bin ich sehr zufrieden, wer vom aktuellen Bestand schon zugesagt hat“, will der Sportliche Leiter noch nichts verraten. Klar ist, dass er selbst in dieser Funktion weitermacht. Das war bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr mit Präsident Peter Grewe so abgemacht worden. maf