Ebersbach sieht den Trend auf der Seite des RSV

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Geht es nach Trainer Tim Ebersbach, jubeln seine Spieler am Wochenende auch auswärts über drei Punkte. © Freese

Zwar hat der Rotenburger SV auswärts in diesem Jahr noch nicht gewonnen. Dennoch hofft Trainer Tim Ebersbach in Papenburg auf „das Quäntchen Glück“.

Rotenburg – Zwischen der SV Ahlerstedt/Ottendorf, dem Gegner der vergangenen Woche, und dem SC BW Papenburg sieht Tim Ebersbach eine „gute Parallele. Beide Mannschaften standen in der Hinrunde vier, fünf Punkte vor uns im gesicherten Mittelfeld. Jetzt ist es andersherum. Der Trend spricht für uns.“ In der Tat: Während der Abstand zu Ahlerstedt aktuell sieben Punkte beträgt, hinkt Papenburg vor dem direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) im Emsland neun Zähler hinter Fußball-Oberligist Rotenburger SV her.

Dass der Aufsteiger derzeit nur noch Drittletzter ist, liegt vor allem an dem Negativtrend. Die vergangenen vier Partien gingen alle verloren. „In der Hinrunde hatten sie vielleicht noch die Aufstiegs-euphorie. Genaue Gründe kenne ich aber nicht“, rätselt Ebersbach. Dessen Pendant, Trainer George Yumusak, musste zumindest unter der Woche gehen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. „So etwas soll ja immer eine Initiallösung sein“, meint der RSV-Coach und weiß: „Da ist es immer schwer, sich drauf vorzubereiten.“

Warnke und van den Berg zurück im Kader

Dennoch gehe seine Elf als „leichter Favorit“ in das Spiel. Nach zwei knappen Niederlagen in Ramlingen und beim Spitzenreiter Spelle sowie dem 1:1 in Braunschweig soll es möglichst mit dem ersten Auswärtsdreier im neuen Jahr klappen. „Vielleicht haben wir jetzt das Quäntchen Glück. Jeder Punkt bringt uns Puffer im Abstiegskampf“, betont Ebersbach.

Dabei stehen dem RSV-Trainer wieder die beiden Innenverteidiger Oliver Warnke und Sämi van den Berg zur Verfügung. Beide fehlten gegen Ahlerstedt noch wegen einer Grippe. Ebenso kehrten Noel Lohmann und Peter Bolm unter der Woche zurück ins Training. Eine Pause bekommt dafür Joel Schallschmidt aufgrund der fünften Gelben Karte. „Die Personallage hat sich also wieder entspannt“, freut sich Ebersbach, der mit Papenburg nach der „schlechtesten Leistung“ im Hinspiel noch eine Rechnung offen hat.