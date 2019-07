Ebersbach nimmt verpassten Turniersieg gelassen

Rotenburg – Der Rotenburger SV ist seiner Favoritenrolle beim Schlossparkcup in Etelsen nicht gerecht geworden. Dennoch war Tim Ebersbach, Coach des Fußball-Landesligisten, zumindest mit dem Auftritt im Abschlussspiel durchaus einverstanden. „Es war unser bestes Spiel, und ich glaube auch das beste Spiel des Turniers. Das Abschneiden ist leider sehr bescheiden, für mich aber eher zweitrangig“, erklärte der Übungsleiter nach dem 2:2 (1:1) gegen den Gastgeber TSV Etelsen, mit dem seine Mannschaft zumindest den zweiten Platz verteidigte.

Dass der RSV keine Chance mehr auf den Turniererfolg haben würde, stand bereits vor dem Anpfiff fest, da der Bezirksligist TSV Bassen trotz eines zwischenzeitlichen 1:4-Rückstandes gegen den FSV Langwedel-Völkersen seine weiße Weste wahrte. Die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff siegte noch mit 5:4 und lief punktverlustfrei auf Rang eins ein.

Dennoch schien die Ebersbach-Elf davon zunächst nicht sonderlich beeindruckt. Lukas Heller sorgte mit einem Freistoß durch die etwas löchrige Mauer des Bezirksliga-Dritten der vergangenen Saison für das 1:0 (12.). „Nach 25 Minuten haben wir dann aber die letzte Konsequenz vermissen und uns den Schneid abkaufen lassen“, kritisierte der RSV-Trainer, sodass der Kontrahent durch Alex Ruf (28.) ausglich. Ebersbach wollte mit seinem Team aber nicht zu hart ins Gericht gehen. „Wir haben in der Trainingswoche keine Rücksicht auf das Turnier genommen. Da war klar, dass die Beine schwer sind.“

In Rückstand gerieten die Wümmestädter in Halbzeit zwei nach einer skurrilen Situation: Obwohl die Gastgeber den Ball deutlich sichtbar ins Seitenaus befördert hatten, schnappte sich der Etelser Simon Gloger das Leder und führe den Einwurf aus. Die RSV-Defensive – im trügerischen Glauben, dass der Schiedsrichter diese Aktion zurückpfeifen würde – blieb wie angewurzelt stehen. Ruf nutzte das zu seinem zweiten Treffer des Tages (55.). Dieses Kunststück tat ihm Heller in der 78. Minute gleich. Auf Vorlage von Arthur Bossert glich der Flügelspieler zum 2:2-Endstand aus.

Bereits am Freitagabend unterlagen die Rotenburger dem TSV Bassen mit 1:3 (0:1). „In der Partie war die Bereitschaft, gegen die müden Beine anzukämpfen, nicht ausreichend vorhanden. Auch vom Tempo her war es nicht zufriedenstellend“, wollte Ebersbach das Ergebnis gar nicht erst schönreden. Während der Landesligist mehrere Hochkaräter fahrlässig versiebte, landete fast jeder Schuss des späteren Turniersiegers im Kasten. David Schymiczek (28.) brachte seine Mannen im ersten Durchgang in Front. Jonah Schnakenberg (55./67.) sorgte mit zwei abgefälschten Schüssen für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Stefan Denker (81.) kam zu spät für den RSV. ntr