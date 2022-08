Ebersbach nach dem Derby: „Ja, wir waren auf Augenhöhe“

Von: Matthias Freese

Drei gegen einen: Tom Kanowski (2.v.l.) wirbelte auf dem Flügel und zog immer wieder in den Strafraum. © Freese

Der RSV hatte den Punkt fast sicher. Doch dann kam es zu einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, durch die Heeslingen das Derby letztlich gewann.

Heeslingen – Lautstarke „Schieber“-Rufe von den zahlreich mitgereisten Fans, Rudelbildung und Beleidigungen – mit solchen Szenen endete gestern das Derby in der Fußball-Oberliga, das der Rotenburger SV vor 600 Zuschauern beim Heeslinger SC nach einem extrem umstrittenen Tor durch Tom Köppener in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1) verlor. „Hinten raus so ein Ding zu kassieren, ist echt bitter“, stöhnte Stürmer Peter Bolm. „Schade, dass es immer gegen Heeslingen ist.“

Die Befürchtung, dass mit Schiedsrichter Felix Bahr ausgerechnet ein Unparteiischer die Partie leitete, der für Heeslingens Kooperationspartner SV Ahlerstedt/Ottendorf pfeift, erhielt spätestens mit dem Siegtor neue Nahrung. Beim Treffer durch Köppener war dem Schützen nach Videoaufzeichnung zu urteilen der Ball zuvor an den Oberarm gesprungen. Logisch, dass sich der Referee nach dem Spiel wütender Proteste Rotenburger Spieler gegenüber sah. „Dabei war es eigentlich ein leistungsgerechtes 1:1 gewesen“, fand RSV-Coach Tim Ebersbach. Heeslingens Abwehrchef Oliver Warnke räumte ein: „Der Sieg ist glücklich.“ Weiter resümierte er: „Die ersten 20 Minuten gehörten Rotenburg, da können sie sogar das 2:0 machen. Dann wurden wir aber stärker und in der zweiten Halbzeit war es ein Derby – mit ein paar unschönen Szenen.“ Wohl wahr!

Da war die Stimmung noch gut: Tobias Kirschke (vorne links) und Schiedsrichter Felix Bahr (vorne Mitte) lachten gemeinsam beim Gang in die Kabine. © Freese

Nachdem Linksaußen Tom Kanowski die Wümmestädter bereits in der neunten Minute nach einem Konter und schöner Einzelleistung in Führung gebracht hatte, dann aber einschussbereit nach Bolm-Querpass von Bo Weishaupt am zweiten Treffer gehindert wurde (22.), glich Malik Gueye nach einem langen Warnke-Ball und einem Stellungsfehler von Kevin Klee aus (38.).

Zunehmend war die Partie von Intensität und Zweikämpfen geprägt – manches Mal fühlte sich der RSV vom Schiedsrichter ungerecht behandelt. So auch, als Bahr nach einem Abschluss von Kevin Rehling plötzlich auf den Punkt zeigte: Handspiel von Marlo Siech (75.). Den Strafstoß parierte Jeroen Gies jedoch glänzend gegen Mika Kraßmann (76.). Doch auch die Heeslinger ärgerten sich maßlos, weil Sidney Wix mit einem viel zu hohen Bein den von hinten kommenden Yannick Chwolka am Kopf traf und dafür Rot sah (79.). „Das ist eine Gelbe, das ist ja kein Vorsatz“, kommentierte Heeslingens Trainer Lars Uder die Szene. Pendant Ebersbach war wiederum verwirrt, als plötzlich die Nachspielzeit angezeigt wurde, weil er sich auf die um sieben Minuten nachgehende Anzeige im Waldstadion verlassen hatte.

Ebersbach und Schult sind anderer Meinung

„Wir haben alles gegeben, normalerweise nimmst du hier einen Punkt mit. Wir haben Heeslingen mit unserem Tempo über außen richtig weh getan und hatten immer gute Nadelstiche“, betonte Ebersbach und stellte fest: „Ja, wir waren auf Augenhöhe – definitiv!“ Heeslingens Teammanager Carsten Schult sah das ein wenig anders: „Das ist ein sehr einfacher Fußball, den hier Rotenburg spielt“, kritisierte er und fand: „Wir haben verdient gewonnen.“