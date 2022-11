Ebersbach hadert mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters

+ © Freese Arthur Bossert verkürzte für den RSV in der Schlussphase auf 1:3. © Freese

Der RSV unterliegt mit 1:3 beim Spitzenreiter Wolfsburg. Coach Tim Ebersbach sieht dennoch eine gute Leistung. Tobias Kirschke muss vorzeitig runter.

Rotenburg – Das Ergebnis passt eigentlich nicht so recht mit dem Resümee zusammen: „Wir haben ein Bombenspiel gemacht“, betonte Tim Ebersbach, Coach des Rotenburger SV, trotz der 1:3 (0:2)-Niederlage seiner Oberliga-Fußballer beim Spitzenreiter U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg. Und er merkte an: „Vielleicht hätte es gegen elf gereicht, gegen 14 aber nicht.“ In diesem Zitat versteckt befand sich die Kritik am Unparteiischen Leo Heckmann (TSV Asendorf), der aus Rotenburger Sicht einige fragwürdige Entscheidungen fällte. Die Gelb-Rote Karte gegen Sechser Tobias Kirschke (61.) ging jedoch in Ordnung, wie Ebersbach anmerkte.

Im Gegensatz zum 2:0-Sieg gegen Eintracht Celle stellte der Rotenburger Trainer auf einer Position um. Er gönnte Lucas Chwolka eine Pause und ließ dafür Wedat Bezek als zweiten Sechser agieren. „Er hatte schon stark trainiert und hat auch ein gutes Spiel gemacht“, fand Ebersbach. Noch vor Wolfsburgs Führung besaß der RSV drei dicke Chancen, die größte vergab Joel Schallschmidt allein vor dem starken Keeper Marius Sauss. Was Ebersbach jedoch ärgerte, war zuvor ein aus seiner Sicht klares Handspiel im Strafraum, das der Referee nicht ahndete.

Bossert gelingt der Ehrentreffer

Lupos Führung fiel wiederum „aus dem Nichts“, Rocco Tuccio erzielte sie in der 18. Minute. Noch erboster war der RSV-Coach nach dem 2:0 durch Timon Hallmann, weil diesem „ein krasses Foul“ an Tom Kanowski vorausgegangen sein soll. „20 Sekunden vorher kriegt Marlo Siech wegen eines Schubsers Gelb und hier lässt er es laufen“, haderte Ebersbach. Endgültig entschieden war die Partie beim Tabellenführer dann mit dem 3:0 durch Muzaffer Can Degirmenci (65.). Der RSV befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl, kam durch den eingewechselten Arthur Bossert aber noch zum Ehrentreffer (85.). Peter Bolm traf anschließend noch den Pfosten, Timon Wolff vergab aus sieben Metern. „Fußballerisch wie gegen den Ball war es eine sehr gute Leistung. Aber wenn es 3:1 ausgeht, ist es irgendwie auch verdient“, fand der Trainer. Der RSV rutschte durch die Niederlage auf den drittletzten Platz ab und befindet sich damit zurück in der Abstiegszone.