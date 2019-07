Ebersbach fehlen vier Akteure

Fokus auch in diesem Jahr nicht auf den Berzirkspokal gerichtet

+ Björn MickelatRotenburger SV

Rotenburg – Seine Einstellung hat sich auch während der Sommerpause nicht verändert. Tim Ebersbach, Trainer des Rotenburger SV, ist nach wie vor kein Fan des Fußball-Bezirkspokals. „Es sagen doch alle Trainer das Gleiche: Die Attraktivität nimmt immer weiter ab, weil man immer wieder gegen die gleichen Gegner spielt“, findet er. Mittwochabend (19.30 Uhr) tritt der Landesligist in der ersten Runde beim klassentieferen SV Ippensen an. Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in diesem Wettbewerb innerhalb von drei Jahren. Jedes mal gewannen die Kreisstädter. 2017 trat der RSV sogar zwei Mal in Ippensen an, weil das erste Spiel aufgrund eines Gewitters abgebrochen wurde.