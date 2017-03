Ebersbach ersetzt Mirko Peter

Rotenburg - Die nächsten drei Partien wird der Rotenburger SV in der Fußball-Landesliga ohne Mirko Peter in der Mittelfeldzentrale auskommen müssen. So lange dauert seine Sperre für die Rote Karte, die er gegen den TV Meckelfeld erhalten hat. Da passt es gut, dass vor dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenfünften MTV Treubund Lüneburg (Sonntag, 15 Uhr) Routinier Tim Ebersbach nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurückkehrt. „Er wird auch die Lücke im Mittelfeld füllen“, hat sich Rotenburgs Coach Andre Schmitz schon festgelegt.

Nach dem 3:2-Sieg gegen Meckelfeld wäre der nächste Erfolg für den RSV im Überlebenskampf wichtig, doch Schmitz bremst die Erwartungen etwas. „Lüneburg ist stark. Die sind jung, sehr laufstark und spielerisch eine der stärksten Mannschaften in der Liga“, gerät der Trainer ins Schwärmen und sieht seine Elf als Außenseiter.

Für die Begegnung drohen neben dem sicher fehlenden Timo Kanigowksi (Knochenhautentzündung) auch Sercan Durmaz (im Training umgeknickt) und Klejdi Jazaj (Knieprobleme) auszufallen. „Nur 100 Prozent fitte Spieler kommen mit“, erklärt Schmitz. - vw