Ebersbach und Drewes bleiben

RSV stellt Weichen / Banehr zurück nach Westerholz, Posilek nach Visselhövede

+ Tim Ebersbach (r.) und Christoph Drewes arbeiten bereits eng zusammen – und werden es auch künftig tun. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Ähnlich früh wie im vergangenen Jahr hat der Rotenburger SV seine wohl wichtigste sportliche Position für die nächste Saison besetzt: Tim Ebersbach bleibt Trainer der Landesliga-Fußballer. Der 38-jährige B-Lizenz-Inhaber geht damit im Sommer in seine dritte Spielzeit an der Seitenlinie. Auch Christoph Drewes, aktuell Trainer der Zweiten in der Kreisliga, hängt ein weiteres Jahr beim RSV dran. Das bestätigte der Sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch einen Tag vor Heiligabend gegenüber unserer Zeitung: „Beide haben per Handschlag zugesagt. Dadurch haben wir Planungssicherheit.“