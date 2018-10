RSV am Mittwoch im Bezirkspokal gefordert

Ebersbach hat Bock aufs Halbfinale

+ Tobias Kirschke fällt aus.

Rotenburg - Das letzte Mal gelang dem Rotenburger SV der Triumph im Fußball-Bezirkspokal in der Saison 2006/2007. Seitdem stehen noch zwei Viertelfinals in den beiden vergangenen Jahren und ein Achtelfinale zu Buche. Nun will der RSV mal wieder weiterkommen und gegen den Landesliga-Konkurrenten SV Ahlerstedt/Ottendorf (Mittwoch, 15 Uhr) einen von zwei Schritten bis ins Endspiel gehen.