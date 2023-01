Ebersbach „belohnt“ U 23-Spieler und sieht gute Tests

+ © Denkmann In der ersten halben Stunde hatten die U 23-Spieler wie Nico Nachtigall (r.) noch so ihre Probleme mit dem höheren Tempo und Spielern wie Sottrums Sinan Reiter. Nach der Halbzeit wurden sie jedoch zunehmend mutiger. © Denkmann

Der RSV hat einen Doppeltestspieltag eingelegt und den TV Sottrum mit 6:1 geschlagen. In Oyten avancierte Noel Lohmann zum treffsichersten Akteur.

Rotenburg – Für Trainer Tim Ebersbach verlief der Mittwochabend äußerst ungewöhnlich, musste er sich doch quasi zweiteilen. Denn: Dessen Fußball-Oberligist testete gleichzeitig gegen zwei Bezirksligisten. Während Torwart Jeroen Gies & Co. auf eigener Anlage auf den TV Sottrum trafen und mit 6:1 (1:1) gewannen, trat die andere Hälfte des Kaders des Rotenburger SV beim TV Oyten an und ging auch dort mit 7:1 (2:0) als Sieger vom Feld. „Ich wollte beiden Mannschaften gerecht werden. Jeder sollte die Chance bekommen, gesehen zu werden“, erklärte Ebersbach, der nach der Halbzeit von Rotenburg nach Oyten fuhr.

Personell stockte der RSV-Coach seine Mannschaften mit einigen Youngsters aus der Zweiten auf. So gehörten gegen Sottrum neben Kevin Klee auch Peter Eze, Jonas Jungert und Nico Nachtigall zur Abwehrreihe dazu. Ebenso stand Linus Baselt von Beginn an auf dem Feld und trug sich mit seinem 4:1 (67.) zudem in die Torschützenliste ein. In Oyten wiederum unterstützten Franko Jäger und Michel Müller die Elf. Der RSV II-Trainer steuerte das zwischenzeitliche 4:0 bei (64.). „Wir wollten die guten Leistungen der U 23-Jungs belohnen“, erläuterte Ebersbach, dem krankheitsbedingt kurzfristig noch einzelne Spieler abgesagt hatten. Unter anderem fehlte Erik Köhler aufgrund einer Grippe.

+ Joel Schallschmidt (vorne) – hier gegen Oytens Henrik Seeger – traf doppelt. © Freese

Der Coach sah auf beiden Plätzen einen ähnlichen Spielverlauf: „Wir hatten von Beginn an mehr Ballbesitz. Man hat aber gemerkt, dass die U 23-Jungs anfangs nervös waren.“ Dies fiel auch dem spielenden Co-Trainer Björn Mickelat auf: „Da war der Spielfluss noch etwas eingeschränkt.“ Hinzu kam, dass die Gäste mit der ersten Chance durch einen Schuss von Patrick Brillowski in den Winkel von der Sechzehnerkante in Führung gingen (12.). Mickelat glich diese zehn Minuten später mit einem platzierten Schuss unten in die rechte Ecke aus. Sottrums Coach Jannis Oberbörsch zeigte sich mit der Leistung seines Bezirksligisten zufrieden: „Wir wollten trotz des Klassenunterschieds den Ball laufenlassen. Das ist uns ganz gut gelungen.“ Er habe im Vergleich zum Spiel gegen Landesligist FC Verden 04 einen „positiven Trend“ gesehen.

Den machte auch Ebersbach für sein Team aus: „Als die Jungen in der zweiten Halbzeit mutiger wurden, ist auch die Überlegenheit größer geworden.“ Folgerichtig stellten Mickelat (46.), Björn Hakansson (57.), Baselt und Stefan Denker (73./86.) noch auf 6:1. Ähnlich verlief es auch in Oyten. Nach der 2:0-Halbzeitführung durch Noel Lohmann (3.) und Joel Schallschmidt (43.) erhöhte das Duo in Durchgang zwei. Lohmann gelang ein Doppelpack (57./84.), Schallschmidt netzte einmal (78.). Ebenso trug sich Neuzugang Alexander Arnhold in die Liste ein (72.). Der Ehrentreffer gelang Oytens Cilian Cordes (65.).