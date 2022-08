Ebersbach beginnt gegen Lüneburg mit drei Neuen

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Ob Dreier- oder Viererkette: Neuzugang Kevin Klee ist in der Verteidigung auf jeden Fall gesetzt. © Freese

Noch steht die Startelf beim Rotenburger SV nicht komplett. Drei Neuzugänge sind aber sicher dabei. Wie schaut es sonst aus in den Planungen von Tim Ebersbach?

Rotenburg – Am Sonntag startet der Rotenburger SV mit einem Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa in die neue Saison der Fußball-Oberliga. Sechs Neuzugänge zählt der Kader von Tim Ebersbach. Drei von ihnen werden in der Startelf stehen und somit ab 15 Uhr ihr Pflichtspiel-Debüt im Ahe-Stadion geben. Doch wie sieht es mit den restlichen Plätzen in der ersten Elf aus?

So viel ist sicher: Jeroen Gies ist die klare Nummer eins im Tor. Auch die beiden Neuzugänge Marlo Siech und Kevin Klee sind in der Innenverteidigung „unabhängig vom System heiße Kandidaten“, verrät Ebersbach. Ebenso werden Marcello Muniz auf links sowie Yannick Chwolka auf rechts die Außenposition in der Defensive besetzen. In der offensiven Dreierreihe ist Noel Lohmann auf links, Joel Schallschmidt in der Mitte sowie der dritte Neue, Erik Köhler, auf rechts gesetzt.

3-4-3 oder 4-3-3?

Fehlen nun noch drei Plätze. Bei einem 3-4-3-System wären noch zwei Zentrumspositionen und eine in der Innenverteidigung zu besetzen, im 4-3-3 wären es drei in der Zentrale. „Gedanklich war ich schon bei der Dreierkette. Das ist aber durch die vielen Angeschlagenen ein bisschen gekippt“, erklärt der RSV-Coach. Sicher fehlen die langzeitverletzten Innenverteidiger, Sämi van den Berg und Björn Hakansson, und Sechser Stefan Denker – sowie Neuzugang Timon Wolff aufgrund einer Grippe. Nach einer Verhärtung am Anfang der Woche kehrt dafür Routinier Björn Mickelat ebenso wie Peter Bolm in den Kader. Startelfchancen bestehen bei beiden jedoch nicht. Da auch Wedat Bezek zurzeit „total außer Saft ist“, sagt Ebersbach, und wenn dann nur im 4-3-3 auf der Acht ein Kandidat ist, rückt Tobias Kirschke wohl in die erste Elf rein. „Er hat stark trainiert, ist eine positive Überraschung und daher ein heißer Kandidat für die Zentrale“, lobt der Coach.

Neben Kirschke dürfte Lucas Chwolka die zweite Position in der Zentrale besetzen – unabhängig vom System. Beim Einweihungsspiel des Winterrasens zog der frisch gewählte Fußballer des Jahres sich einen doppelten Bänderriss zu, den er mittlerweile auskuriert hat. Dennoch sagt Chwolka: „Ich merke, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin, das ist noch im Kopf drin. Ich fühle mich mittlerweile aber gut und gehe ohne Angst in die Zweikämpfe. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann.“ Und auch Ebersbach macht deutlich: „Wenn Denker da wäre, müsste man überlegen, ob man ihm noch ein bis zwei Wochen gibt.“

„Lüneburg spielt gute Diagonalbälle“

Entscheidet sich das Trainer-Team für die Dreierkette fällt die Wahl neben Klee und Siech auf Christoph Drewes. Lewis Stroth ist zwar der einzig noch verbliebene nominelle Innenverteidiger im Kader. Er hat laut Ebersbach aber Trainingsrückstand. Daher setzt er voll auf seinen neuen Co-Trainer auf dieser Position und erzählt: „Die Dreierkette tut Klee auch besser.“ Einiges spricht trotz der Bedenken also für das 3-4-3.

Aber auch das 4-3-3 ist noch nicht aus dem Rennen. Denn: „Lüneburg spielt gute Diagonalpässe auf die Außen. Bei einer Dreierkette würden wir dort also viel Platz hergeben“, weiß Ebersbach.

RSV hofft auf richtigen Zeitpunkt

Mit dem kommenden Gegner hat der RSV eines gemeinsam: In Arthur Filimonov und Constantin Jordanov fehlen dem Oberligisten die beiden Stamminnenverteidiger. Zudem ist Goalgetter Malte Meier – geht zu Viertligist SV Rödinghausen – einer von vielen, die den Verein nach dem Abstieg aus der Regionalliga verließen. Zehn Spieler aus dem Kader der letzten Saison sind noch übergeblieben. „Damit haben sie weiter ein starkes Gerüst, aber eben nicht mehr die Breite mit der Qualität. Dazu kommt, dass die Mannschaft wegen der ganzen Neuzugänge noch nicht eingespielt ist“, vermutet Ebersbach und sagt deshalb: „Wir wollen ja auch mal einen von oben pflücken. Vom Zeitpunkt kommen die für uns also schon passend.“ Auch Chwolka weiß um diese Situation in Lüneburg: „Das ist ein Brett am Anfang, die haben Qualität im Kader. Vielleicht unser Glück, dass die im Umbruch sind. Wir erwarten einen starken Gegner, sind aber selbstbewusst.“