Revanche im Finale ‒ Westerholzer Duo gewinnt Titel im „eFootball“

Von: Matthias Freese

Der „eFootball“-Titel im Kreis Rotenburg wurde neu vergeben und geht an den TuS Westerholz. © Freese

Der neue Kreismeister im „eFootball“ kommt vom TuS Westerholz. Linus Fitschen und Mathis Henke holten sich den Titel im Finale gegen den FC Ummel II.

Rotenburg – Der Titel des Kreismeisters im „eFootball“ geht an den TuS Westerholz: Linus Fitschen und Mathis Henke haben das Endspiel mit 6:1 gegen Ben Gerdes und Jonas Zick vom FC Ummel II gewonnen. Beide Finalisten haben sich damit für die Niedersachsenmeisterschaft am 4. Februar in Hannover qualifiziert.

Von den 17 angemeldeten Teams waren 14 online an der Playstation zu FIFA 23 angetreten, wie Florian Schäfer, der „eFootball“-Beauftragte des Kreises, berichtete. „Nach ein paar Startschwierigkeiten hat alles sehr gut funktioniert“, ergänzte er.

Linus Fitschen vom Siegerteam betonte: „Uns hat das Turnier sehr gut gefallen, wir finden, dass es sehr fair zugegangen ist. Wir haben eher schwach begonnen, uns dann aber immer besser eingespielt und hatten einen Lauf. Dennoch war auch eine Prise Glück dabei.“ In der Gruppenphase hatte Westerholz noch gegen Ummel II verloren und war dank des besseren Torverhältnisses weitergekommen. „Und im Viertelfinale durch eine direkt verwandelte Ecke in der 92. Minute beim Stand von 1:1“, erzählte Fitschen und machte klar, dass er sich eine Fortsetzung des Formats trotz der geringen Anmeldezahlen erhoffe. Jonas Zick vom FC Ummel II zeigte sich als fairer Verlierer: „Glückwünsche gehen raus an die Jungs von Westerholz! Wir haben Bock auf Hannover.“