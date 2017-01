Im Bus durch die Republik

Hurricanes kalkulieren mit 15 000 Euro Reisekosten / „Die Profis fahren gerne Auto“

+ Gegnerbeobachtung, Fortbildungen, Spiele – ohne Auto geht es für Hurricanes-Coach Tomas Holesovsky gar nicht. Immerhin: Zum Training lässt er den Wagen stehen und geht zu Fuß – die Halle ist schließlich nur 100 Meter entfernt. - Foto: Freese

Scheeßel - Von Matthias Freese. Ja, es gibt auch das eine oder andere Fahrrad. „Aber das ist nicht unbedingt das Fortbewegungsmittel der Wahl“, weiß Vorstandsmitglied Utz Bührmann und lacht. Die im ehemaligen Internatsgebäude in Scheeßel untergebrachten Basketball-Profis der Avides Hurricanes lieben das Auto, dass ihnen gemeinschaftlich zur Verfügung steht, um mobil zu sein. Gerne auch, wenn es nur die wenigen hundert Meter zum Training geht.

Coach Tomas Holesovsky, der neben den Spielerinnen den zweiten Dienstwagen bei den Hurricanes steuert und allein aufgrund von Spielbeobachtungen oder Fortbildungen auf mehr als 20 000 Kilometer kommt, verweist allerdings darauf, dass nicht nur er selbst den Weg zum Training im Regelfall zu Fuß bewältigt, sondern oft auch seine Profis. Kurze Wege – durchaus ein Vorteil eines „Dorfvereins“ gegenüber den Clubs aus der Großstadt. Um aber mal eben an freien Tagen nach Bremen, Hamburg oder Berlin zu gelangen, wird der dunkle Fünfsitzer von den reisefreudigen Spielerinnen geschätzt. „Die fahren gerne Auto“, hat auch Bührmann festgestellt.

Zu den Spielen ging es früher häufiger mit dem vereinseigenen Kleinbus – ziemlich stressig für diejenigen aus dem Team, die auch noch am Steuer saßen. Inzwischen ist der Reisebus das bevorzugte Gefährt, um die Spielorte anzusteuern. Die liegen abgesehen vom TK Hannover ziemlich weit weg – allein drei Mal geht es nach Bayern, zwei Mal nach Baden-Württemberg. Circa 15 000 Kilometer kommen da pro Saison zusammen, schätzt Bührmann. Wobei die Reise nach Freiburg (rund 720 Kilometer) mit dem ICE von Hannover in Richtung Basel bestritten wurde. „Das ist auch recht billig, wenn man frühzeitig ein Gruppenticket bucht“, erzählt Bührmann: „400 Euro hin und zurück.“ Insgesamt kalkuliert der Vorstand Finanzen mit 15 000 Euro an Reisekosten. „Dazu kommen aber noch die Hotels. Fünf Mal übernachtet das Team, das sind jedes Mal 600 bis 800 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, aber den anderen geht es ja ähnlich.“ Übrigens: Vor anderthalb Jahren ging es auch schon mal von Hamburg per Flieger nach München, um dann beim TSV Wasserburg ausgeruht anzukommen und sich die Übernachtung zu sparen. Allein aufgrund der späten Anpfiffzeit (19 Uhr) ist das diese Saison aber nicht machbar, weil es abends keinen Flug mehr zurück geben würde.

Das Leben auf dem Lande – Utz Bührmann sieht es nicht als Nachteil an, auch nicht für die Spielerinnen: „Natürlich müssen sie die Möglichkeit haben, mal rauszufahren. Ohne Auto sind sie auf dem Dorf schon aufgeschmissen. Aber man kommt von Scheeßel aus gut weg“, ist er überzeugt.

Nur ein Problem ist noch nicht wirklich gelöst: Wenn Janae Young in fünf Tagen zum Team stößt, gibt es sechs Profis im Kader – fünf passen aber nur ins Auto. Wer muss dann zu Fuß gehen?