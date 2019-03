Ehemaliger RSV-Coach Duray folgt Müller nach Grosny

Rotenburg - Von Matthias Freese. Allmählich wird Benjamin Duray zum Fußball-Globetrotter. Der aus Bremervörde stammende frühere Oberliga-Trainer des Rotenburger SV steht seit wenigen Tagen nicht mehr in Diensten des Bundesligisten FC Schalke 04, für den er in China Jugendarbeit geleistet hat.

Der 39-jährige A-Lizenz-Inhaber ist seit Freitag Co-Trainer beim russischen Erstligisten Achmat Grosny aus der autonomen Republik Tschetschenien und hat zunächst bis Saisonende einen Vertrag unterschrieben. „Diese Chance wollte ich ergreifen, denn es ist eine spannende Aufgabe“, erklärte Duray gegenüber unserer Zeitung.

Der Vertrag mit Schalke 04 war zuvor aufgelöst worden, die Zusammenarbeit der Königsblauen mit Hebei China Fortuna FC hatte sich offenbar in letzter Zeit schwierig gestaltet und soll vor dem Aus stehen. Duray war dort bis Jahresende für die U 15 verantwortlich gewesen.

Nun ist er zurück im Herrenbereich – in Grosny. Dort ist sein Kumpel Rainer Müller (früher für den TuS Heeslingen, den SV Meppen, den 1. FC Magdeburg und Rot-Weiß Erfurt am Ball) bereits seit einigen Monaten als Co-Trainer unter Chef-Coach Rashid Rakhimov tätig. Er stellte auch den Kontakt her. „Ich habe Rashid Rakhimov auch schon 2017 in Österreich bei einer Hospitation bei der TSG Hoffenheim kennengelernt. Und ich war im Februar zwei Tage bei denen im Trainingslager“, verrät Duray. Die Sprache, glaubt er, stellt kein Problem da: „Ein paar Floskeln kann ich schon, es gibt aber auch Dolmetscher, denn es ist ja eine Multi-Kulti-Mannschaft.“

Am 28. Februar ging es für Duray nach Grosny, bereits einen Tag später gehörte er zum Trainerstab und reiste mit zur Partie bei Rubin Kasan, die am Samstag mit 0:1 verlorenging. Grosny liegt derzeit auf dem neunten Platz, ist aber längst noch nicht gerettet. „Das ist eine sehr enge Liga. Da gibt es nicht eine Minute Ruhe“, sagt Duray. Das Team aus dem Kaukasus hat zwar keinen wirklichen Star, aber durchaus einige Nationalspieler aus Russland, dem Iran oder Albanien. Durays Aufgabe als Co-Trainer ist vor allem die Sichtung der kommenden Gegner. „Wir arbeiten aber Hand in Hand“, betont er.

Für den Bremervörder ist es ohne Frage die hochklassigste aller bisherigen Aufgaben. Er hatte 2006 als Co-Trainer unter Torsten Gütschow beim TuS Heeslingen begonnen, war mit Zwischenstationen bei der SV Drochtersen/Assel, Eintracht Rudolstadt und dem VfL Stade von 2012 bis 2014 für den Rotenburger SV in der Oberliga verantwortlich, um dann als Nachwuchs-, Co- und Interimstrainer beim Halleschen FC in der 3. Liga und als Chefcoach beim damaligen Regionalligisten TSG Neustrelitz zu arbeiten. Über China ist er nun in Russland gelandet.