Rotenburger SV empfängt am Freitag den TV Sottrum im Bezirkspokal

Duell alter Bekannter

+ © Freese Sottrums Trainer Vitalij Kalteis (l.) spielte in der Jugend für den Rotenburger SV. 2001 schnupperte er mal bei den Oberliga-Herren rein. Dort traf er auf Tim Ebersbach. Er coacht mittlerweile den RSV. Heute Abend treffen beide an der Seitenlinie aufeinander. © Freese

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Im Juli 2011 spielten Tim Ebersbach und Vitalij Kalteis kurz in einer Mannschaft. Es war unter Trainer Andreas Becker beim Rotenburger SV. Kalteis kam aus der A-Jugend des RSV hoch und schnupperte in der Vorbereitung bei den Oberliga-Herren rein. Der Kontakt riss zwischen den beiden danach nie ab. Am Freitag stehen sie sich in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals in Rotenburg gegenüber (19.15 Uhr). Ebersbach trainiert den Landesligisten Rotenburger SV, Kalteis coacht den Kreisligisten TV Sottrum.