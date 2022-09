Dück und Beta dribbeln am DFB-Stützpunkt mit

Von: Manfred Krause

Teilen

Christoph Meinke (hinten) erklärte seiner Mannschaft die taktischen Vorgaben. © Krause

Die Förderung für die Talente des Jahrgangs 2011 am DFB-Stützpunkt hat begonnen. Mit dabei sind auch zwei Youngster aus dem Altkreis.

Ostereistedt – Im DFB-Stützpunkt in Ostereistedt ist der Jahrgang 2011 in die Talentförderung gestartet. Die Mannschaft von Trainer Christoph Meinke, zu der auch David Beta (RSV) und Elay Dück (JFV Wiedau Bothel) gehören, hat mittlerweile mehrere Übungseinheiten absolviert und den Wettkampf geprobt. Beim Kleinfeld-Sichtungsturnier, an dem sieben Teams teilnahmen, ließ der Nachwuchs sein spielerisches Können aufblitzen.

„Der Kader hat eine sehr gute Qualität in der Breite. Das erste Turnier war schon ein Indikator. Ich bin gespannt, wie sich die Jungs entwickeln“, bemerkte der Botheler, der in Ostereistedt gleich zwei Teams ins Turnier schickte. „Die Mannschaften waren neu zusammen gewürfelt. Dafür war die Kommunikation gut und auch das Auftreten hat mir gefallen“, betonte Meinke.

Eins von zwei Altkreis-Talenten: Elay Dück (r.) zeigte sein Talent beim ersten Sichtungsturnier. © Krause

Das Zuschauerinteresse war zudem groß, viele Eltern und Freunde hatten sich auf dem Sportplatz am Mühlenberg eingefunden und zeigten sich angetan vom Auftreten der Talente. „Die Kids stehen plötzlich im Fokus, da kommt eine Drucksituation auf und davor habe ich schon einen großen Respekt“, räumte der 34-Jährige ein, der ein insgesamt positives Fazit zog.

„Die Bilanz der Spiele beider Teams war gut. Insgesamt waren es mehr Unentschieden als Siegen. Es wurden viele Chancen herausgespielt, doch der Abschluss war das große Manko“, betonte Meinke, der dieses in den kommenden Wochen beseitigen wolle. „Wir trainieren aktuell im Block ,Tore erzielen‘. Da geht es unter anderem um offensive Eins-gegen-eins-Duelle, Torschüsse sowie Angriffe in Unter- oder Überzahl“, erläutert der Coach der Talente.

Torwart-Trio überzeugt

Die drei Torhüter genießen neben dem Mannschaftstraining übrigens auch individuelle Übungseinheiten mit Coach Hendrik Lemke. Da das Torwarttraining in den Vereinen eher einen stiefmütterlichen Charakter habe, werde das Trio mit anspruchsvollen neuen Dingen konfrontiert. „Es geht zum Beispiel darum, die Basics zu verbessern und sich fußballerisch weiter zu entwickeln“, betonte Lemke. Der 37-Jährige machte zudem deutlich, dass die Position des Keepers immer wichtiger werde: „Der Torwart sollte der beste Spieler im Team sein, der auch noch Bälle hält. Und zudem die Fähigkeiten eines Feldspielers hat.“

Dass die Nachwuchskeeper David Beta, Tammo Meierdierks und Gustav Riedel dafür auf einem guten Weg sind, zeigten sie mit zahlreichen Paraden im Turnier. Die nächste Herausforderung folgt am 10. Oktober und 7. November im Stützpunktvergleich.