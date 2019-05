Dreyer zieht „Vissel“ den Zahn

Visselhövede - Von Matthias Freese. Der SV Rot-Weiß Scheeßel hat seine kleine Erfolgsserie ausgebaut und die direkten Abstiegsplätze in der Fußball-Kreisliga verlassen. Mit einem hochverdienten 3:1 (1:0)-Erfolg beim Tabellenzweiten VfL Visselhövede starteten die Mannen von Trainer Norman Wendland gestern Abend in ihr zweites „Zwei-Spiele-in-48-Stunden-Wochenende“ am Stück. Für Visselhövede war es die zweite Niederlage nacheinander, wodurch der Spitzenreiter TV Sottrum mit einem Sieg am Sonntag gegen den Rotenburger SV II endgültig den Titelgewinn perfekt machen kann.

Gleich mehrere Stammkräfte fehlten auf beiden Seiten. Während Scheeßel unter anderem den verletzten Mike Sprenger ersetzen musste, vermissten die Gastgeber insbesondere ihre beiden Offensivkräfte Drilon Demaku (Fußverletzung) und Robert Posilek (Knieprobleme). Das war ihrem Angriffsspiel auch deutlich anzumerken. Ohnehin attestierte Trainer Thomas Heidler seiner Mannschaft einen „müden Auftritt. Wir haben nicht vernünftig dagegengehalten. Ich kann mit Niederlagen umgehen, aber nicht mit solchen.“ Die Gäste zeigten den deutlich größeren Willen und hatten auch die besseren Chancen, angefangen mit Florian Klee, der bereits in der 4. Minute an Torwart Michel Brückner scheiterte. Für die Führung der Scheeßeler sorgte schließlich Routinier Matthias Miesner per Kopf nach einer Ecke von Jannis Winter (35.). Miesner hatte bereits nach wenigen Minuten aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung wechseln müssen, da Jewgeniy Derr angeschlagen ausgeschieden war.

Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Heidestädter spürbar drückender. Nachdem Jan Loos in der 51. Minute noch frei vor Brückner gescheitert war, fiel quasi im Gegenzug der Ausgleich. Eine Flanke von Kevin van Detten köpfte der sonst starke Außenverteidiger Mirko Lohmann ins eigene Netz. Scheeßels Antwort kam zehn Minuten später. Nach einem abgeblockten Schuss von Klee staubte Stürmer Dierk Dreyer zur erneuten Gästeführung ab und tat das, was er auch beruflich tut – er zog ihnen den Zahn. Visselhövede warf zwar noch einmal alles nach vorne, kam aber kaum durch, weil die Scheeßeler aufopferungsvoll verteidigten. Bereits in der 80. Minute hätte Loos alles klar machen können, traf jedoch nur die Unterkante der Latte. Das 3:1 gelang schließlich Klee mit einer Bogenlampe aus spitzem Winkel über Brückner hinweg (86.). „Ich denke der Sieg war auch in der Höhe verdient“, meinte Scheeßels Coach Wendland. „Die Mannschaft nimmt den Abstiegskampf an. Jetzt haben wir es wieder in der eigenen Hand“, betonte er und verwies auf die morgen anstehende Partie beim direkten Kellerduellkontrahenten MTSV Selsingen.