Dreyer macht es im Meisterschaftsfinale spät spannend

Von: Matthias Freese

Als Sieger der Staffel Ost nimmt die SG Lauenbrück am Finale um die Meisterschaft teil, verliert dies jedoch erneut. © Freese

Die Ü 50 der SG Lauenbrück muss sich erneut in einem Finale beugen. Am Ende jubelt die SG Ottersberg und krönt sich zum neuen Meister.

Quelkhorn – Der Meistertitel bleibt für die Ü 50-Fußballer der SG Lauenbrück auch weiterhin ein unerfüllter Traum! Der Staffelsieger Ost und Abonnement-Finalist musste sich im Endspiel auf dem Sportplatz in Quelkhorn erneut geschlagen geben und unterlag der SG Ottersberg mit 1:2 (0:1). „Nächstes Jahr seid ihr fällig“, rief Spielertrainer Kurt Ahlers dem jubelnden Sieger schmunzelnd zu, als er gratulierte. Später berichtete er, dass es für ihn und manch seiner Teamkollegen nach der Premiere 2013 bereits die sechste Niederlage bei der sechsten Final-Teilnahme war – viermal davon sogar im Elfmeterschießen. „Wir probieren es aber immer wieder, auch wenn ich dann noch bis 70 spielen muss“, meinte der Hetzweger Wahlers.

Ralf Wahlers (l.) stellt sein Bein davor, sodass der Ottersberger Wolfgang Simon nicht an den Ball kommt. © Freese

Die Ottersberger, in der Staffel West ungeschlagen durch die Saison gegangen, setzten sich nach 60 Minuten verdient die Krone des Meisters der Kreise Verden, Rotenburg und Osterholz auf, folgen damit auf den Vorjahressieger TSV Bassen und waren über das gesamte Spiel gesehen die dominierende Mannschaft. „Von der Spielanlage her war das schon so“, gestand Wahlers und bedauerte: „Ich denke, mit Torsten Lüdemann hätten wir schon eine gute Chance gehabt.“ Der Goalgetter hatte sich jedoch bei der Niedersachsenmeisterschaft am Knie verletzt. Auch sein Bruder Stephan Lüdemann blieb mit einem heftigen Bluterguss zunächst draußen auf der Auswechselbank. Beide kamen erst im Laufe der zweiten Halbzeit. „Ein ganzes Spiel hätten sie nicht geschafft“, erklärte Wahlers.

Die SG Ottersberg erwischte einen optimalen Start und ging in der sechsten Minute durch Kapitän Yasar Sengül in Führung. Am zweiten Pfosten stehend verwertete er eine Flanke von Ralf Schumacher. Bis zur Pause hätten die Lokalmatadore durchaus noch ordentlich erhöhen können, vergaben aber einige Chancen, auch weil mehrfach Keeper Ralf Dobosch parierte. Die erste Möglichkeit der Lauenbrücker besaß Frank Dreyer, der den Ball nach einem Pass von Michael Meyer knapp am Tor vorbei schoss (18.). „In der ersten Halbzeit waren wir etwas ungeordnet“, fand Wahlers, der als Innenverteidiger mit Ruhe selbst einige Situationen bereinigte.

Jetzt muss es schnell gehen: Nach einem Fehler von Keeper Thomas Rosin verkürzt Frank Dreyer (vorne) auf 1:2. © Freese

Im zweiten Durchgang gestaltete die SG Lauenbrück das Spiel ausgeglichener, besaß aber kaum gute Chancen. Zunächst erhöhte Arne Jilg auf 2:0 (49.), ehe es in der Schlussphase doch noch einmal spannend wurde. Nach einem Fehler von Schlussmann Thomas Rosin, der ins Straucheln kam, nutzte Dreyer die sich ihm bietende Chance zum Anschlusstreffer (57.). Mit dem Hinterkopf beförderte Wilfried von Bargen den Ball noch ein weiteres Mal Richtung Tor (58.), doch letztlich brachte Ottersberg den Sieg souverän über die Runden.