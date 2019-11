Dreyer in bestechender Form

Mit acht Titeln waren die Bogenschützen des SV Jeersdorf der erfolgreichste Verein bei den Kreismeisterschaften in der Rotenburger Adolf-Rinck-Halle. Rund 50 Schützen waren in insgesamt 17 Wettkampfklassen an den Start gegangen.

VON MATTHIAS FREESE

Rotenburg – Ganz schön bunt war es, was vor allem an der kreativen Befiederung der Pfeile lag, die die Bogenschützen zur Unterscheidung wählten. Der SV Jeersdorf war bei den Kreismeisterschaften nicht nur der treffsicherste Titelsammler, sondern auch Ausrichter in Rotenburg. Für die Jeersdorfer holten Margit Müller (Recurvebogen Master weiblich/522 Ringe), Friedhelm Raupach (Recurvebogen Master männlich/522), Florian Dreyer in der mit 16 Startern am besten besetzten Klasse (Recurvebogen Herren/548), Marita Brünner (Blankbogen Damen/344), Saskia Heidelberg (Recurvebogen Juniorinnen/351), Sophia Stern (Recurvebogen Schülerinnen A/432), Justin Leymann (Recurvebogen Schüler A/483) und Frida Behrens (Recurvebogen Schülerinnen C/187) den Sieg.

Der SV Unterstedt – hauptsächlich spezialisiert auf den Blankbogen – lag viermal ganz vorne: Kai Begemann (Herren/443), Heinz Unger (Master/494), Tim Begemann (Schüler/343) und Liikar Bialinska (Jugend/370) gewannen ihre Klassen. Vier Meister stellte auch der SV Borchel, diese wiederum jeweils mit dem Recurvebogen – bei den Damen durch Corinna Ying (425), bei den Senioren durch Gerd Janke (374), in der Jugend durch Lenard Folkerts (446) sowie bei den Junioren durch Florian Kunick (478). Den einzigen Titel des SV Sottrum steuerte Kimi Stecher bei den Schülern B mit dem Recurvebogen bei (406).

Für die Jeersdorfer stand vor allem das Aushängeschild, die Master-Damen-Mannschaft, im Mittelpunkt – schließlich will es der amtierende Vizemeister aus der Sommersaison auch in der Halle wieder wissen und sich über die Landesmeisterschaft für die DM qualifizieren. „Die Qualifikation für die Landesmeisterschaft sollte im Sack sein, aber wir haben uns etwas schwer getan“, räumte Margit Müller ein. „Eigentlich ist es immer ein Kampf gegen sich selbst. Du willst die Mannschaft nicht reinreißen, kommst aber nicht zu deiner inneren Ruhe. Ich bekam die Nervosität nicht in Griff“, gestand Müller, die dennoch am besten schoss. Der Vizetitel ging an Teamkollegin Silke Ahlers mit 506 Ringen, Heike Lauridsen (497) wurde Dritte. Mit insgesamt 1 522 Ringen dürfte es also für das Trio wieder nach Bad Fallingbostel gehen. Auch wenn die Regelung etwas verschärft worden ist. „Man kann nicht nur über das Teamergebnis zur Meisterschaft, es müssen auch Teammitglieder die Quali geschafft haben“, erklärte Müller – „also weniger Teilnehmer und höhere Limits.“

Das ist auch der Grund, weshalb die Master-Mannschaft der Herren wohl nicht dabei sein wird. Dafür präsentierten sich aber die Recurve-Herren Florian Dreyer, Cord Meyer (539) und Christoph Löffler (524) auf den Rängen eins bis drei sehr gut. „Da könnte es mit der Qualifikation klappen“, gab sich auch Vereinskollegin Müller optimistisch. „Florian ist in einer bestechenden Form und zog an Cord im zweiten Durchgang vorbei.“