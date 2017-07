Drewes will „Spaß haben“

Am Mittwoch steigt das Freundschaftsspiel zwischen der RSV-Reserve und dem HSV

+ © Wuttke Das Warten wird belohnt: Lewis Holtby und seine Teamkollegen erfüllen den gut 170 Fans nach dem Training Autogrammwünsche. Am Mittwchabend werden die Profis wohl noch mehr Anhänger beglücken. Mehr als 550 Karten sind verkauft. © Wuttke

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Der Hamburger SV hat offenbar das Interesse in Rotenburg und der Umgebung geweckt. Bei der zweiten öffentlichen Trainingseinheit am Dienstagmorgen auf dem Rotenburger Ahe-Sportplatz waren gut 170 Zuschauer – und somit über 100 mehr als noch am Vortag – dabei. Am Mittwochabend sollen dann noch mehr Fans den Weg zum Fußballplatz finden. Um 18.30 Uhr tritt der HSV zum Freundschaftsspiel gegen die Reserve des Rotenburger SV an.