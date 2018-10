Drewes und Tinzmann haben leichtes Spiel mit Sottrum

Rotenburger SV II beim torlosen Derby mit Vorteilen / Kiel sieht klaren Elfmeter

+ Rotenburgs Stürmer Mark-Michael Völker (l.) übt Druck auf den ballführenden Dominik Reuter aus. Der Sottrumer Verteidiger stand in der zweiten Hälfte zwei Mal im Zentrum umstrittener Szenen, sah Gelb und hätte fast einen Strafstoß verursacht. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Stadionsprecher Carsten Böder dachte bereits an die „Nachspielzeit“ und verkündete via Mikrofon: „Die Entscheidung fällt dann wohl heute Abend im Bayernzelt.“ Oder in Halle 7 – jedenfalls auf dem Freimarkt, so die Vermutung. Im Ahestadion gab es im Derby und Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga zwischen dem Rotenburger SV II und dem TV Sottrum nämlich keinen Sieger. „0:0 – das ist doch völlig in Ordnung“, kommentierte RSV-Stürmer Mark-Michael Völker das torlose Remis. Dabei war sein Tabellenzweiter dem Sieg vor gut 200 Zuschauern deutlich näher als der Spitzenreiter aus Sottrum.