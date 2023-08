Doppelpacker führen Sottrum zum Auftakterfolg

Von: Matthias Freese

Einer der auffälligsten Sottrumer: Leon Krause (am Ball) gelingen nicht ohne Grund zwei Treffer gegen Dannenberg. © Freese

Der eingewechselte Vincent Hoops macht da weiter, wo Leon Krause aufgehört hat. Beide treffen gegen Dannenberg jeweils zweimal.

Sottrum – Die Frage war berechtigt, doch eine Antwort bekam Jannis Oberbörsch nicht: „Wie lange wollt ihr darin stehenbleiben?“, grantelte der Coach des TV Sottrum nach einer erneuten Abseitsstellung kurz vor der Pause in Richtung seiner Offensivkräfte Andrej Edel und Patrick Brillowski. Trotz eines ruckeligen ersten Durchgangs gelang den Rot-Weißen noch der Start in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga. Am Ende stand ein 6:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den überfordert wirkenden Aufsteiger TSV Dannenberg. Und Lennart Holzkamm stellte die logische Frage: „Sind wir Tabellenführer?“ Ja, sind sie!

Kurzfristig war das Heimrecht getauscht worden, da in Dannenberg der Platz nach den vielen Regenfällen unbespielbar war. Nicht so in Sottrum, wo in der Halbzeit sogar noch gewässert wurde. Was in den 90 Minuten früh klar wurde: Die Gäste aus der Gemeinde Grasberg sind kein Gradmesser. „Es ist unser Anspruch, es gegen so einen Gegner deutlich zu gestalten“, betonte Oberbörsch und klang in seinem Resümee versöhnlich: „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht einverstanden, weil wir zu kompliziert gespielt haben und nicht geschlossen aufgetreten sind. In der zweiten Halbzeit spielen wir dann fast alles konsequent zu Ende. Wir haben nichts zugelassen und hatten immer eine Dynamik nach vorne – über 90 Minuten gesehen war es eine sehr gute Performance.“ Wobei die Gäste von Trainer Klaus Otten, vergangene Saison noch beim SV Anderlingen, spürbar nachließen.

Kommende Wochen als Gradmesser

Mit einem wuchtigen Kopfballtreffer nach Ecke von Helge Osmers eröffnete Dominik Reuter das halbe Dutzend in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5). Zur zweiten Halbzeit kam Yannick Böhling für Edel und sorgte für neue Belebung über den linken Flügel. Das 2:0 des auffälligen Leon Krause, der den Ball gefühlvoll um Keeper Phil Hahnenfeld herumschlenzte, leiteten indes Brillowski und Holzkamm sehenswert ein (56.). Eine Krause-Ecke wuchtete wiederum Brillowski per Kopf ins Netz (62.). Erneut traf Krause, nachdem Luca Rindfleisch im Gegensatz zur Gästeabwehr nachgesetzt und den Ball von der Grundlinie in die Mitte gebracht hatte (74.). Vincent Hoops kam für Krause in der 77. Minute auf der rechten Seite und knüpfte mit einem Doppelpack da an, wo der Vorgänger aufgehört hatte – erst nach Brillowski-Vorlage (83.), dann mit einem Linksschuss. Keeper Hahnenfeld hatte einen Freistoß von Matthias Michaelis zuvor nur wegfausten können (90.+4).

„In den nächsten drei Wochen werden andere Hausaufgaben auf uns zukommen“, dachte Oberbörsch bereits an die Spiele gegen den SVV Hülsen, den Heeslinger SC II und den TSV Ottersberg. „Danach wird klar sein, wo du sportlich stehst.“