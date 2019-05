Doppeldebüt am Friesen-Feiertag

Zwillinge beim 4:0 gegen Ritterhude im Fokus / Mickelat peilt Platz drei an

+ Erstmals lief Max Friesen (r.) für den RSV in der Landesliga auf – ein vielversprechendes Debüt.

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die Stimmung war ausgelassen – vor allem bei der Abordnung der zweiten Mannschaft, die für ungewohnte Anfeuerungsrufe von der mit 150 Zuschauern besetzten Tribüne aus sorgte. Bis am Ende für die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV ein 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen das Schlusslicht TuSG Ritterhude stand, war es jedoch ein phasenweise zäher Auftritt. „Aber wenn es dann so ausgeht, gibt es nicht viel zu meckern“, zeigte sich Coach Tim Ebersbach nachsichtig. In der Halbzeitpause hatte das in der Kabine noch ein wenig anders geklungen.