Dittmer macht es zum dritten Mal beim FC Walsede

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

True? Ja, es ist wahr: Rüdiger Dittmer trainert den FC Walsede ab der neuen Saison. © Freese

Ex-Coach Rüdiger Dittmer übernimmt den FC Walsede erneut. Personell ändert sich am aktuellen Kader kaum etwas. Ein Neuzugang steht aber bereits fest.

Kirchwalsede – Frei nach dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“: Rüdiger Dittmer macht es noch einmal. Er übernimmt den FC Walsede zur neuen Saison und folgt damit auf Oliver Rozehnal, den es zu Bezirksliga-Absteiger MTV Riede zieht. Nach der ersten Amtszeit von 2013 bis 2016 und einer zweiten interimsweisen Phase im Herbst 2019 wird es das dritte Mal für den 59-Jährigen bei den Fußballern aus der 1. Kreisklasse Süd. „Wir haben ihn noch mal belabern können“, scherzt Malte Norden.

Der Vorsitzende, in dieser Funktion seit Oktober Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Dittmer, erklärt: „Wir haben viele Trainer angehauen, mit ungefähr 15 davon telefoniert und uns persönlich getroffen. Von vielen haben wir aber die Antwort bekommen: ,Ne, das ist mir zu viel Aufwand.‘ Wenn wir jetzt ein Bezirksligist wären, wäre das sicher noch mal anders gewesen.“ Dittmer sei keine Notlösung, betont Norden: „Wir wollten einen, der für den Verein brennt und sich mit uns identifiziert. Er kann taktisch und fußballerisch viel mit einbringen und für mehr Zusammenhalt sorgen. Das hat bei uns zuletzt gefehlt.“ Auch zeitlich sei der künftige Trainer flexibler, da er Ende des Jahres als Polizist in Pension geht.

Drei Fragezeichen und ein Neuzugang

Geht es nach Norden, belegen die Walseder wie in dieser auch in der nächsten Saison einen Platz in den Top Fünf: „Die Liga ist, wie ich finde, jedes Jahr eine Wundertüte. Da können Kreisligisten zu uns in die Liga kommen, die alles kurz und klein schießen oder selbst Personalprobleme haben und nur im Mittelfeld spielen.“ Personell kann Dittmer dafür beinah auf denselben Kader zurückgreifen wie in dieser Spielzeit. Ein Großteil der Spieler aus der ersten und zweiten Herren hat bereits die Zusage gegeben. Aktuell gebe es laut Norden noch drei Fragezeichen. Zudem legt Marcel Fettköter eine Baby-Pause ein. „Viele von den Jungs kenne ich. Die habe ich teils schon mal in der Ersten und Zweiten trainiert. Das war auch ein Grund, weshalb ich zugesagt habe“, meint Dittmer, der sich selbst als „Schleifer“ oder „Magath-Typ“ bezeichnet. Daran wird sich Caspar Himmler erst einmal gewöhnen müssen. Er stößt aus der U 19 des Rotenburger SV hinzu. „Mit ein paar anderen Spielern sind wir noch in Gesprächen“, verrät Walsedes Vorsitzender.